Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı. Kutlamalara futbolculardan Leroy Sane de katıldı.

LEROY SANE DEDİĞİNİ YAPTI

Leroy Sane, şampiyonluk kutlamalarında dediğini yaptı. Alman oyuncu, kutlamalardan önce verdiği röportajda, "Açıkçası sürpriz olacaktı ama madem sordunuz Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü Almanya'da çok fazla Türk arkadaşım var. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye dinleye Tarkan'ı dinlemeye başladım. Seviyorum da. Ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun." demişti.

''DUDU'' ŞARKISI EŞLİĞİNDE ÇIKT

Leroy Sane, kutlamalarda Tarkan'ın Dudu şarkısıyla sahneye çıktı. Bu anlarda büyük coşku yaşayan deneyimli oyuncu, tribünleri de ayağa kaldırarak unutulmaz anlar yaşattı.