Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde eski uzman çavuş olan bir kişi, şoför olarak çalıştığı iş yerinin deposunda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

MESAİ ARKADAŞLARI BULDU

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi 2101. Cadde'de bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Eski uzman çavuş olduğu öğrenilen ve iki yıldır aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Sinan M. (48) iş yerinin depo kısmında mesai arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinan M.’nin tabancayla kafasından vurulmuş halde olay yerinde ölmüş olduğu tespit edildi. Sinan M.’nin kendini vurmuş olma ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı