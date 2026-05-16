Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde iki yıldır bir iş yerinde şoför olarak çalışan eski uzman çavuş, mesai arkadaşları tarafından iş yerinin deposunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 48 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
MESAİ ARKADAŞLARI BULDU
Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi 2101. Cadde'de bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Eski uzman çavuş olduğu öğrenilen ve iki yıldır aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Sinan M. (48) iş yerinin depo kısmında mesai arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinan M.’nin tabancayla kafasından vurulmuş halde olay yerinde ölmüş olduğu tespit edildi. Sinan M.’nin kendini vurmuş olma ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.