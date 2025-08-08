ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik zirve başladı. Tarafların, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları sona erdirecek barış anlaşmasına imza atması bekleniyor. Görüşme, bölgesel istikrar açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Basın toplantısında konuşan Trump, şunları söyledi:

"ARTIK SONSUZA DEK DOST OLACAKLAR"

"Onlar uzun yıllar savaştılar ama artık barışıyorlar. Onları burada ağırlamak benim için onur. Uzun zamandır bunun olmasını bekliyoruz. Yıllardır acı çekiyorlar. Bu savaşın sonucunu görüyoruz. Biden denedi ama başaramadı. Şimdi bu anlaşma ile barışı getirmekte başarılı olduk. Oval Ofis'te imzaları attık. Ermenistan ve Azerbaycan bütün savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete dönüyorlar, bu iki adamla gurur duyuyorum. Artık daha sık görüşecekler. Buna uluslararası barış ve refah için Trump rotası dendi.

Ermenistan aynı zamanda ABD ile iş birliği yapacak. Üç ülkenin de ekonomik faydasına olacak bu anlaşmalar. Savunma alanındaki ambargoyu da kaldırıyoruz. Bu anlaşma ile Hindistan ve Pakistan'daki savaş gibi iki lideri bir araya getirdik. Öncesinde büyük savaşta olan iki lideri bir araya getirdik. Savaşları hiç sevmiyorum, insanların ölmesini istemiyorum. İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdık. Yeniden deneyebilirler ancak yeni bir tesis kurmak zorunda kalacaklar."