ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı. Trump, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik zirve başladı. Tarafların, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları sona erdirecek barış anlaşmasına imza atması bekleniyor. Görüşme, bölgesel istikrar açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Basın toplantısında konuşan Trump, şunları söyledi:

"ARTIK SONSUZA DEK DOST OLACAKLAR"

"Onlar uzun yıllar savaştılar ama artık barışıyorlar. Onları burada ağırlamak benim için onur. Uzun zamandır bunun olmasını bekliyoruz. Yıllardır acı çekiyorlar. Bu savaşın sonucunu görüyoruz. Biden denedi ama başaramadı. Şimdi bu anlaşma ile barışı getirmekte başarılı olduk. Oval Ofis'te imzaları attık. Ermenistan ve Azerbaycan bütün savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete dönüyorlar, bu iki adamla gurur duyuyorum. Artık daha sık görüşecekler. Buna uluslararası barış ve refah için Trump rotası dendi.

Ermenistan aynı zamanda ABD ile iş birliği yapacak. Üç ülkenin de ekonomik faydasına olacak bu anlaşmalar. Savunma alanındaki ambargoyu da kaldırıyoruz. Bu anlaşma ile Hindistan ve Pakistan'daki savaş gibi iki lideri bir araya getirdik. Öncesinde büyük savaşta olan iki lideri bir araya getirdik. Savaşları hiç sevmiyorum, insanların ölmesini istemiyorum. İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdık. Yeniden deneyebilirler ancak yeni bir tesis kurmak zorunda kalacaklar."

Yorumlar

Savaş Yıldız:

sanki bi sikim yapmışlar gibi hahaha

Emir Güler:

ANLAT ANLAT ZEVKLİ OLUYOR.

Kainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Umarız Trump.. Suriyeyi düzeltir ve İsrael e DUR der. Trump ı çok seviyoruz. Suriye nin yeni hükümetinide çok seviyoruz. Suriyeye gidip suriyeli ekmek ile sandeviç yapıp .. yemek isteriz. Ekmekleri yuvarlak ve ince lavaş gibi. Suriyede ucuz ev satın almak isteriz sadece 1000 dolara. Hemde bahçeli.

