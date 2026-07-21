Haberler

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren 54 yaşındaki ünlü isim Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla fit vücudunu ve karın kaslarını gözler önüne serdi.

  • Defne Samyeli, desenli bikiniyle poz vererek sosyal medyada beğeni topladı.
  • Samyeli, fit görünümünün sırrını genetik mirasına ve öz bakımına bağladı.
  • Samyeli'nin mimar Eren Talu'dan Deren ve Derin adında iki kızı var.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Samyeli, tatilinden kesitleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Tercih ettiği desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü isim, spora olan tutkusunu yansıtan formuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"GENETİK ÇOK ÖNEMLİ, ANNEANNEME ÇEKMİŞİM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda genç görünmek gibi bir kaygısının olmadığını vurgulayan Samyeli, fit görünümünün sırrını genetik mirasına ve öz bakımına bağlamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda bu konuya değinen ünlü isim, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü, ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.

İKİ KIZ ANNESİ

1995 ile 2011 yılları arasında mimar Eren Talu ile bir evlilik yaşayan Defne Samyeli'nin, bu beraberlikten Deren ve Derin adında iki kızı bulunuyor. Çocuklarını büyüten Samyeli, şimdilerde hem kariyerine hem de kendisine vakit ayırarak adeta ikinci baharını yaşıyor.

Kaynak: Haberler.com
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik

CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor: İstifamı Cumhurbaşkanına ilettik
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat saritas:

yediği protein ler ile yaramış ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davalarında temizleme oranı rekor kırdı: Son 10 yılın en yüksek seviyesi

Boşanma davalarında temizleme oranı rekor kırdı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü