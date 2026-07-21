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Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz Haber Videosunu İzle
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
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CHP'ye veda eden Özgür Özel grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz gömlek çıkarmıyoruz, biz millet için ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Korkanlar, çekinenler varsınlar geride kalsınlar. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." diyerek yeni dönemi başlattı.

  • Özgür Özel, istinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'den ayrılarak milletvekilleriyle yeni bir parti kuracaklarını duyurdu.
  • Yeni kurulacak parti, milletvekili sayısıyla TBMM'de açık ara farkla ana muhalefet partisi olacak.
  • Özel, yeni partinin nihai hedefinin iktidar olduğunu belirtti.

İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan ve ardından milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında kürsüye veda etmek için çıktı. Milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını resmen ilan eden Özel, "Açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi.

"VAKTİ GELMİŞ BİR VEDANIN HÜZNÜ"

CHP'de istinaf kararı sonrası yaşanan yönetim düğümünün ardından yollarını ayırma kararı alan Özgür Özel, TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden seslendi. Yaşadıkları süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla... Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz."

"GÖMLEK ÇIKARMIYORUZ, ATEŞTEN GÖMLEK GİYİYORUZ"

Özgür Özel, siyasetteki yeni yol haritalarını ve kararlılıklarını tarif ederken siyasi tarihteki tartışmalara atıfta bulunarak, hareketlerinin felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz."

"TBMM'DE ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ"

Beraberindeki milletvekilleriyle birlikte kuracakları yeni siyasi oluşumla yollarına devam edeceklerini duyuran Özel, Meclis aritmetiğindeki yeni dengeye de işaret etti. 

Özel, yeni kuracakları partinin milletvekili sayısındaki ağırlığıyla açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi konumuna yükseleceğini belirterek, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin anamuhalefet partisi oluyoruz. CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın gününü sayıyoruz. " ifadelerini kullandı.

ÖNCE ANA MUHALEFET, SONRA İKTİDAR

Yeni partinin nihai rotasını ise şu iddialı sözlerle çizen Özel, "CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın gününü sayıyoruz." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıgulhayat4044@gmail.com:

Çok olumlu bir fikir . Hayırlı, uğurlu olsun!

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Haber YorumlarıEnes:

Zaaaaaa. ÖKP olsun partinin ismi . Özgür Komedi Partisi

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Özgür Özel'in kuracağı parti karşısında Recep Tayyip Erdoğan ceketini assın ceketi daha çok oy alır.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

o zaman bu panik bu telaş niye:)))

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Haber YorumlarıSa:

ziyaaa

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

düşme ahmettt

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