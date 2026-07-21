Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır'

Tunceli Cumhriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır" denildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ikinci dalga geldi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı