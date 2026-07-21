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Altında rüzgar tersine döndü

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Altında rüzgar tersine döndü
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ABD ile İran hattındaki jeopolitik gelişmeler, Orta Doğu'daki diplomatik adımlarla altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Dolar ve petroldeki dalgalanmaların etkisiyle ons altın 4.000 dolar barajını aştı. Gram altın ise 6 bin 144 liraya yükseldi.

  • Spot altın ons başına 4.042,69 dolara yükseldi.
  • Gram altın 6.145 TL, çeyrek altın 10.101 TL seviyesinde işlem görüyor.
  • İran'a 10 günlük ateşkes teklifi sunuldu.

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Orta Doğu'dan gelen son dakika haberlerine, diğer yandan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına çevrilmiş durumda. ABD ve İran arasındaki çatışma riskini azaltmaya yönelik diplomatik çabalar, petrol fiyatlarını ve dolayısıyla küresel enflasyon beklentilerini doğrudan etkiliyor.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Piyasalardaki bu hassas dengelerin gölgesinde spot altın, yüzde 0,9 değer kazanarak ons başına 4.042,69 dolar seviyesine yükseldi.  Gram altın yüzde 1 yükselişle 6145 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10101 TL seviyesine çıktı. 

Kapalı Çarşı'da ise fiyatlar şöyle:

PETROLDE MÜZAKERE DURGUNLUĞU VE MASADAKİ ATEŞKES TEKLİFİ

Petrol fiyatlarında ise Salı günü itibarıyla hafif bir gevşeme kaydedildi. Piyasalar bir yandan Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk temaslarını izlerken, diğer yandan sahadaki yeni karşılıklı saldırıları ve Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerini değerlendiriyor.

Husilerin deniz ablukası çıkışına rağmen, Tahran ve Washington yönetimlerinin geçen ay imzalanan ancak kırılganlığını koruyan geçici anlaşmayı kurtarmak amacıyla diplomasi kanalını açık tutmak istediği belirtiliyor. Üst düzey bir İranlı yetkilinin aktardığı bilgilere göre Tahran yönetimi, savaşı sonlandıracak kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlamak adına arabuluculardan 10 günlük bir ateşkes teklifi almış durumda.

Kaynak: Haberler.com
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