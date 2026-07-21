Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ MIDTJYLLAND

Siyah-beyazlı ekip, turdaki ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı kendi sahasında konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00’de Danimarka’da oynanacak.

TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Leandro Trossard, açıklanan UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KADROSU

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.