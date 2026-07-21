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Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim

Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim
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Oyuncu Selin Şekerci, yaklaşık 6 aydır geçici bir yaşam düzeninde olduğunu belirterek yaşadığı süreci anlattı. Şekerci, tadilat nedeniyle henüz taşınamadığı evi için “6 aydır evsizim” sözleriyle içinde bulunduğu durumu ifade etti.

Selin Şekerci, istediği evi bulduğunu ancak tadilat sürecinin beklediğinden uzun sürdüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, tadilatın evin eski olmasından dolayı uzadığını ve yeni evinin içine sinmesini istediğini ifade etti. Geçici bir yaşam düzeninde olduğunu anlatan Şekerci, bu süreci “6 aydır evsizim” sözleriyle dile getirdi.

“BURAYA DA BAŞKA ARKADAŞIMDA DUŞ ALIP GELDİM”

Taşınma sürecinin uzamasıyla birlikte yaşadığı zorluklardan bahseden oyuncu, “Buraya da başka arkadaşımda duş alıp geldim” diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

YENİ PROJESİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Oyuncu, yeni projesiyle de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Selin Şekerci’nin başrolünde yer aldığı “Baş Başa”, 23 Temmuz’da dijital platformda yayın hayatına başlayacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Şekerci’nin yanı sıra Özgün Bayraktar, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Kerem Alan, Altan Erkekli ve Devrim Yakut yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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