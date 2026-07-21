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Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma

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Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma
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FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin ardından bir açıklama yaptı. Mücadelenin son düdüğü sonrası çıkan olaylar nedeniyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

  • FIFA, İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.
  • Arjantinli oyuncu Paredes'in en az 10 maç ceza alması bekleniyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'DAN SORUŞTURMA

FIFA'nın açıklamasında, "İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kuralları'nın (FKK) 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı atamıştır." denildi.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK ARBEDE YAŞANDI

ABD'nin New York kentindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'nın, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada büyük gerginlik yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

EN AZ 10 MAÇ CEZA ALACAK

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Paredes'i dev bir ceza bekliyor. Bilinçli olarak rakip oyunculara saldıran deneyimli orta saha oyuncusunun FIFA tarafından en az 10 maçla cezalandırılmasının beklendiği ifade edildi. 

Cemre Yıldız
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