38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini artıracak.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

MGM'nin tahminlerine göre Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. MGM, bugün özellikle kuzey, iç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK İSTANBUL'DA 8 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.

Buna göre İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıklar 4 derecelere gerileyecek. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

12 KENTE TURUNCU UYARI

Kıyılarda ve güney kesimlerde sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

MGM; Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce'yi turuncu kod yayınlayarak kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.

26 İLDE SARI ALARM

Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan, Iğdır.

KAR 20 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiği uyarısı yapan MGM'nin değerlendirmelerine göre bu bölgelerde kar kalınlığı 5 ila 20 santimetre olacak. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

BOLU'DA KAR BAŞLADI

Uyarıların ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Bölgede gün boyu etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu. Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

DENİZLERDE FIRTINA

Meteoroloji, Karadeniz ile Akdeniz'de ise 50-75 km/saati bulacak şiddette fırtına beklendiğini bildirdi.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: