DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ HABERLERİ

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Dünya Sağlık Örgütü Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü haber, Dünya Sağlık Örgütü son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil kullanımına onay verdi.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
DSÖ'den ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici feragatine ilişkin açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici olarak feragat etmesini "aşı eşitliği için önemli bir dayanışma ve destek ifadesi" olarak nitelendirerek, "Diğer ülkeleri de ABD'yi örnek almaya...
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Trafik kuralları tiyatro gösterisiyle çocuklara anlatıldı
Bu kapsamda, 28 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı uluslararası toplantıda, 5 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısının kararı alındı ve uluslararası platformda "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesinin, Türkiye'nin trafikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayılarında yüzde 50 oranında azalma sağladığı başarısının anlatılması kararlaştırıldı.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil kullanımına onay verdi.
Dünya Sağlık Örgütü: DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdiDünya Sağlık Örgütü - Bugün

DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
DSÖ'ye göre en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor
Guardian'ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mart ayında gerçekleştirdiği saha araştırmasında, aşılama programlarına dahil edilmeyen milyonlarca göçmen, mülteci, sığınmacı ve yurtlarından edilmiş insan gruplarının durumunu inceledi.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Gana, COVAX kapsamında ikinci parti AstraZeneca aşısını teslim aldı
Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen ikinci parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim aldı.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi on binlerce kişiye ulaştı
İkinci yılına giren proje hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı uluslararası toplantılar gerçekleştirildiğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Dünya Doktorları kimseyi geride bırakmıyor
Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye'de çatışmalardan etkilenmiş muhtaç ve savunmasız insanlara sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Dernek, bir yandan bölge insanının sağlık sorunlarına çözüm üretirken, diğer yandan hem pandemiyle mücadelede hem de Covid-19 vakalarının tespiti konularında görevler üstleniyor. Merkezlerinde pandemiden korunma eğitimleri veren DDD, Covid-19 vakalarının tespit edilmesi ve salgının bölgede kontrol altına alınabilmesi için PCR testlerine başladı. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi – ECHO fonlarıyla temin edilen PCR testleri sadece Covid-19 belirtileri gösteren, Covid-19 hastalığına sebep olan virüsü taşıdığından kuşku duyulan kişilere yapılıyor. DDD yaptığı PCR testleri sonucunda pozitif çıkan vakaları, işbirliği içinde olduğu tedaviden sorumlu sağlık birimlerine yönlendiriyor. 3 ayda 20.000 test yapabilme kapasitesi bulunan DDD merkezlerindeki bu rakamın bölgedeki ihtiyaca ve fon desteğine bağlı olarak artması bekleniyor. Karantina ve tedavi merkezleri devrede Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde yürütülen ''Kuzey Batı Suriye Sağlık Kümeleri Covid-19 pandemisiyle mücadele planı'' kapsamında, bölgede karantina ve gerekli tedavi hizmetini sağlayan 12 hastane ve 36 Covid-19 Toplum Tedavi Merkezi bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Son dakika haberi... Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, AA'ya konuştu Açıklaması
Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) de eleştiren Ahmedinajed, Kovid-19'un siyasi amaçlar için üretilmiş olabileceği iddiasında bulundu.
DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya Sağlık Örgütü: Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatıDünya Sağlık Örgütü - Bugün

Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatı

Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Aşılama ile Rahim Ağzı Kanseri Tarih Olacak
Kadın hastalıkları arasında en sık ölüme sebep olan ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanserine, yüzde 98 oranında HPV virüsü neden oluyor. Uzmanlar, doğru aşılama politikaları ve Pap Smear testi ile bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğu görüşünde.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Son dakika haberi! Bakan Elvan: Birey olarak döviz aldığınızın açıklanması ticari sırla bağdaşır mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk ekranında moderatörlüğünü Hande Fırat'ın yaptığı 'Gece Görüşü' programına konuk oldu. Hande Fırat, Hakan Çelik ve Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihin en büyük krizlerinin birinin devam ettiğini belirten Bakan Elvan, "Nisan- mayıs gibi bu problemden kurtulacağız, yaklaşımı söz konusuydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunun kolay geçmeyeceğini ifade eden açıklamalar yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü - Bugün
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti: "Burada kişiye özel bir durum söz konusu değildir. Buradan ucuz kahramanlık çıkarmanın bir anlamı söz konusu değildir. Türkiye'de birçok belediyeye bunu yaptık, birçok belediyeye de bu yapılıyor. Kanun böyle. Neticede ne yapacağız? Böyle bir şey geldiği zaman, böyle bir sonuç geldiği zaman zannediyorum buna ait beyanı da vermişler. Ben buna izin vermem. Soruşturma izni vermem. Ama öbürüne vermek isterim, kayyumlara gitti 'siz şöylesiniz' falan dedi. Arkadaşlarım diyor ki, 'burada herhangi bir durum söz konusu değil, burada vermememiz gerekir' diyorlar, belki ona da vermeyeceğiz. Devletin kuralları işleyecek, bu kadar net. Eğer savcıya geleni savcı bize göndermezse, biz bu incelemeyi yapmazsak orada devletin kuralları işlemez, vatandaş da der ki 'devlet beni kale almıyor.' İşin bir de siyasi boyutunu söyleyeyim, bunun siyasal bir karşılığı olmaz. Bazı arkadaşların 'Burada mağduriyet üretiyor' demesine katılmıyorum. Hiç böyle bir mağduriyet söz konusu değil. Siz kanunun, kuralın gerekliliğini yerine getirin, devletinizi dimdik ayakta tutun, doğrusunu halk karar verir." Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) alkol tüketimiyle ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Bakan Soylu, "DSÖ bu işin başında kuralı koymuş, diyor ki, 'Alkolden kaçınarak bağışıklığınızı koruyun, ayık kalın, hızlı karar almanız gereken durumlarda kimseyi riske etmeyin', alkolün limitiyle ilgili uyarıyor ve 'Fazla almayın' diyor, 'Evde bile olsa sosyal mesafenin korunmama riski yüksektir' diyor.
Dünya Sağlık Örgütü: Aşıların patent hakkı kalmalı mı kalkmalı mı?Dünya Sağlık Örgütü - Dün

Aşıların patent hakkı kalmalı mı kalkmalı mı?

Dünya Sağlık Örgütü: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladıDünya Sağlık Örgütü - Dün

Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı

Dünya Sağlık Örgütü - Dün
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da vaka sayılarında yakın zamanda yeni bir artışın görülebileceği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü - Dün
DTÖ'den, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da yaptığı yazılı açıklamada, salgını en kısa zamanda sona erdirmek için ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkından geçici olarak feragat edilmesini destekleme taahhüdüne övgüyle karşılamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü: DSÖ tuz tüketiminin azaltılmasını istediDünya Sağlık Örgütü - Dün

DSÖ tuz tüketiminin azaltılmasını istedi

Dünya Sağlık Örgütü - Dün
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yakın zamanda yeni bir artışın görülebileceği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü: Sputnik V aşısının etkinliğini açıkladılar: Yüzde 91. 6 koruyorDünya Sağlık Örgütü - Dün

Sputnik V aşısının etkinliğini açıkladılar: Yüzde 91. 6 koruyor

Dünya Sağlık Örgütü: Hindistan'da Covid: Günlük vaka sayısı 410 bini geçti, hükümet 'Artışın nedeni yeni varyant olabilir' diyorDünya Sağlık Örgütü - Dün

Hindistan'da Covid: Günlük vaka sayısı 410 bini geçti, hükümet 'Artışın nedeni yeni varyant olabilir' diyor

Dünya Sağlık Örgütü - Dün
Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu
Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayımlanan raporda, son 7 yılda ebelik bakımını iyileştirmek için çok az ilerleme kaydedildiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, diğer sağlık hizmetlerini desteklemek için görevlendirilen ebeler nedeniyle ebe açığını daha da artırdığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü: - Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştüDünya Sağlık Örgütü - Dün

- Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dünya Sağlık Örgütü - Dün
IFPMA'dan ABD'nin Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına verdiği desteğe tepki
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ABD'nin bu kararına övgüde bulunmuş, "Bu, Kovid-19 ile mücadelede muazzam bir an.
Dünya Sağlık Örgütü - Dün
DSÖ'den ABD'nin Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına verdiği desteğe övgü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklemesine övgüde bulunarak "Bu, Kovid-19 ile mücadelede muazzam bir an." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü - Dün
Pakistan'dan Keşmir için "uluslararası insani tıbbi yardım koridoru" çağrısı
Pakistan Parlamentosunun Keşmir Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) Keşmir halkına destek sağlamak için "uluslararası insani tıbbi yardım koridoru" kurulması çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesindeDünya Sağlık Örgütü - Dün

Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde

Dünya Sağlık Örgütü - Dün
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
AstraZeneca firma ile üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.
Dünya Sağlık Örgütü: PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADIDünya Sağlık Örgütü - Dün

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Dünya Sağlık Örgütü: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)Dünya Sağlık Örgütü - Dün

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dünya Sağlık Örgütü: ABD Covid aşılarında fikri mülkiyet istisnasını destekleme kararı aldıDünya Sağlık Örgütü - Dün

ABD Covid aşılarında fikri mülkiyet istisnasını destekleme kararı aldı

Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü: 'Zehir soluyor astım, kanser oluyoruz'Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021

"Zehir soluyor astım, kanser oluyoruz"

Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
DSÖ, Berlin'de yeni "salgın istihbarat" merkezi kuruyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
Uygun ilaç tedavisiyle astım belirtilerini kontrol altına almak mümkün
Türk Toraks Derneği Düzce İl Temsilcisi de olan Balbay, "5 Mayıs Dünya Astım Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, astım hastalığının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü: '5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü' etkinliğiDünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021

"5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği

Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
Son dakika haberleri | TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında kaybettikleri yakınları için hukuk mücadelesi veriyorlar (2)
ZEYNEP RAKİPOĞLU/ORHAN ONUR GEMİCİ - Trafik kazasında yakınlarını kaybeden mağdurlar, ehliyetsiz, alkollü, aşırı hızlı ya da hatalı araç kullanımı nedeniyle kazaya sebep olan sürücülerin hak ettiği cezayı almaları için yıllarca hukuk mücadelesi veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2019 verilerine göre, insanların başlıca ölüm sebepleri arasında 8.
Dünya Sağlık Örgütü: DSÖ, Sinovac raporunu yayımladı: Yüzde 80'in üzerinde etkisi varDünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021

DSÖ, Sinovac raporunu yayımladı: Yüzde 80'in üzerinde etkisi var

Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Özdarendeli Erciyes Üniversitesinin yürüttüğü aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı Açıklaması
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde aşı çalışmalarının çok hızlandırıldığını belirten Özdarendeli, "Normal şartlarda 10-15 yıl sürecek aşı geliştirme aşaması preklinik çalışmalar devam ederken faz-1 çalışmasıyla eş zamanlı gitti yine faz-2 ile faz-3 çalışmaları eş zamanlı gitti. Dünya genelinde böyle çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de buna izin verdiğini biliyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021
Astım hakkında doğru bilinen yanlışlar!
TEDAVİ İLE HAYAT NORMALLEŞİR TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, astımın hava yollarının kronik, mikrobik olmayan inflamasyonu ile oluşan tıkayıcı bir hastalık olduğu belirtildi ve şu bilgiler verildi: "Nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı hissi,öksürük, gece nefes darlığı ile uyanma gibi şikayetlerin biri ya da bir kaçının bir arada hissedildiği durumda astımdan şüphelenmek gerekir ve doktora başvurulmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminine göre; dünyada 339 milyon kişi astımlı olduğu ve 2016 yılı verilerine göre 417 bin 918 kişinin astım nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü: Son dakika haberi! COVİD-19 TESTİ POZİTİF OLAN ANNELERİN SÜTÜNDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADIDünya Sağlık Örgütü - 05.05.2021

Son dakika haberi! COVİD-19 TESTİ POZİTİF OLAN ANNELERİN SÜTÜNDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

Dünya Sağlık Örgütü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 azalmıştır'Dünya Sağlık Örgütü - 04.05.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 azalmıştır"

Dünya Sağlık Örgütü - 04.05.2021
Son dakika haber: Somali'deki her çocuk salgın hastalıklara karşı aşılanacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğiyle Somali'deki salgın hastalıklara karşı her çocuğun aşılanacağını söyleyen Bakan Nur, iş birliği yapıldığı müddetçe salgın hastalıkların önlenebileceğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü: Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği konusunda topyekun mücadeleye ihtiyaç varDünya Sağlık Örgütü - 04.05.2021

Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği konusunda topyekun mücadeleye ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştıDünya Sağlık Örgütü - 04.05.2021

Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de 4 bin ebe, filyasyon ekiplerinde pandemiyle savaşa destek veriyorDünya Sağlık Örgütü - 04.05.2021

Türkiye'de 4 bin ebe, filyasyon ekiplerinde pandemiyle savaşa destek veriyor

Dünya Sağlık Örgütü: Obezite astım riskine artırıyorDünya Sağlık Örgütü - 04.05.2021

Obezite astım riskine artırıyor

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Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü Haberleri | Dünya Sağlık Örgütü Haber - Haberler - Dünya Sağlık Örgütü haberleri, son dakika dünya sağlık örgütü haber ve gelişmeleri burada. Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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