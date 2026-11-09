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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus COP31'de sağlıkta dayanıklılık çağrısında bulundu

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COP31 Sağlık Günü'nde dünya liderlerine sağlıkta dayanıklılığa öncelik vermeleri çağrısında bulundu. Ghebreyesus, iklim dostu sağlık sistemlerine bugün yapılacak yatırımların yarın milyonlarca hayatı kurtaracağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında liderlere sağlık alanında dayanıklılığa öncelik vermeleri çağrısında bulunarak, iklim dostu sağlık sistemlerine bugün yapılacak yatırımların, yarın milyonlarca hayatı kurtaracağını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

İklim değişikliğinin geleceğe dair tehdit olmadığını, şu anda yaşanmakta olan bir sağlık krizi olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Antalya'daki COP31 Sağlık Günü'nde, dünya liderlerine sağlık alanında dayanıklılığa öncelik vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, iklim dostu sağlık sistemlerine bugün yapılacak yatırımların, yarın milyonlarca hayatı kurtaracağını kaydetti.

Kaynak: AA
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