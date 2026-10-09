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DSÖ raporuna göre 5-19 yaş arası 170 milyon çocuk ve ergen obeziteyle yaşıyor

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DSÖ raporuna göre 5-19 yaş arası 170 milyon çocuk ve ergen obeziteyle yaşıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporunda, 2024'te 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığı bildirildi. Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 kat artarak yüzde 2'den 8'e çıktı.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obezite ile yaşadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk ile ergenler arasındaki obezite artışını ele alan bir rapor yayımladı. Raporda, 2024'te 5-9 yaşındaki 70 milyon çocuk ile 10-19 yaşındaki 100 milyon ergen dahil 5-19 yaş aralığındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obezite ile yaşadığı bildirildi. Bu yaş grubunda obezite yaygınlığının 1990'dan itibaren 4 katına çıkarak yüzde 2'den 8'e yükseldiği belirtilen raporda obezitenin, etkili bakımla yönetilebilen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğu kaydedildi.

Raporda, hastalığın sonuçlarının yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkabileceği ve tip 2 diyabet ile kalp damar hastalıkları dahil bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırabileceğinin altı çizilerek, "Obeziteyle yaşayan çocuklar ile ergenler ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalabilir. Obezitenin önlenmesi ve yönetilmesi, çocuklar ile ergenlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak, sağlıklı büyümelerini, eğitimlerini, sosyal refahlarını ve yaşam kalitelerini desteklemek açısından büyük önem taşıyor. DSÖ, 0-9 yaşındaki çocuklar için farmakolojik tedavi, bariatrik cerrahi veya kilo verme cihazlarının kullanımını önermiyor. 10-19 yaşındaki ergenlerde onaylanmış ilaçlarla tedavi ancak gözetim altındaki çok yönlü bir yaşam tarzı programı ile istenen sonuçlara ulaşılamadığında değerlendirilebilir. Şiddetli obezitesi olan ergenler için ise bariatrik cerrahi, sıkı koşullar altında değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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