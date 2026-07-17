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Dünya Sağlık Örgütü: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 2.100'ü Aştı

Dünya Sağlık Örgütü: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 2.100'ü Aştı
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DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vakalarının 2100'ü geçtiğini ve salgının kayıtlardaki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı. Silahlı çatışmalar ve güvenlik sorunları müdahaleyi zorlaştırıyor.

KİNŞASA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.100'ü aştığını ve salgının kayıtlardaki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus perşembe günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, salgın bölgesinde devam eden silahlı çatışmaların, güvenlik sorunlarının ve halkın tıbbi müdahaleye direncinin etkilenen bölgelere erişimi zorlaştırdığını ve müdahale operasyonlarının etkinliğini sınırladığını belirtti.

Ghebreyesus gözetim, tedavi ve araştırmalarda elde edilen önemli kazanımlara rağmen, virüsün bulaşma hızının müdahale çabalarını geride bırakmayı sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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