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Pakistan'ın Lahor kenti AQI 263 ile dün ve bugün dünyanın en kirli kenti oldu

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Pakistan, Pencap eyaletine bağlı Lahor'da artan hava kirliliğini Hindistan'dan gelen rüzgarların taşıdığı kirli havaya bağladı. IQAir verilerine göre dün ve bugün dünyanın en kirli kenti olan Lahor'da AQI 263 ölçüldü; ince partikül seviyesi DSÖ değerinin 37,2 katına ulaştı.

Pakistan, Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde artan hava kirliliğini Hindistan'dan kaynaklanan "kötü hava" koşullarına bağladı.

Teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre, dün ve bugün dünyanın en kirli kenti gösterilen Lahor'da Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 263 seviyesinde ölçüldü ve şehir "çok sağlıksız" olarak sınıflandırıldı.

Kentte, akciğerlerin derinliklerine kadar inebilen ince partikül seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) değerinin 37,2 katına ulaştığı kaydedildi.

Pencap Eyaleti Çevre Koruma Bakanı Marriyum Evrengzib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, kirliliğin Diwali kutlamalarının ardından Hindistan'dan gelen rüzgarların kirli havayı taşımasından kaynaklandığını belirtti.

Evrengzib, hava koşullarının iyileşmesi ve rüzgarların yön değiştirmesiyle kirliliğin öğleden itibaren kademeli olarak azalmasının beklendiğini ifade etti.

Delhi'yi duman kapladı

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da kısıtlamalara rağmen Hindu ışık festivali Diwali'nde çok sayıda havai fişek atıldı.

Havai fişek atılması, başkent Delhi'de "tehlikeli" düzeyde olan hava kirliliğini daha da artırdı.

Delhi'nin birçok noktası ise AQI 174'e ulaşarak "sağlıksız" kategorisinde gösterildi.

Başkent Delhi'de etkili olan sis, sokakları ve yüksek binaları kaplarken görüş mesafesi düştü.

Hindistan ve Pakistan sınırında, egzoz gazı salımları, inşaat tozu ve anız dumanları kış aylarındaki hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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