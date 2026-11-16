Akkalyoncu, dünyada 2022'de akciğer kanserinden 1,8 milyon ölüm tahmin edildiğini söyledi

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiye Akkalyoncu, " Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2022 yılında dünyada yaklaşık 2,5 milyon yeni akciğer kanseri vakası ve 1,8 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin edildi. Akciğer kanseri, dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Uzun süredir öksüren bir kişinin öksürüğü sıklaşıyor, şiddetleniyor veya buna farklı bir yakınma ekleniyorsa nedeni araştırılmalıdır" dedi.

Güven Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiye Akkalyoncu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Dr. Akkalyoncu, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2022 yılında dünyada yaklaşık 2,5 milyon yeni akciğer kanseri vakası ve 1,8 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin edildi. Akciğer kanseri, dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Erken dönemde belirgin bir yakınmaya yol açmaması, tanının ileri evrelerde konulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle belirtilerin dikkate alınması ve yüksek risk taşıyan kişilerin değerlendirilmesi önem taşıyor. Mevcut yakınmalardaki değişiklikler önemsenmelidir. Uzun süredir öksüren bir kişinin öksürüğü sıklaşıyor, şiddetleniyor veya buna farklı bir yakınma ekleniyorsa nedeni araştırılmalıdır. Geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı, istemsiz kilo kaybı ve tekrarlayan zatürreler değerlendirilmesi gereken belirtilerdir. Balgamda kan görülmesi ise gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir" diye konuştu.

'SİGARA KULLANMAYAN KİŞİLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR'

Sigaranın akciğer kanserinin en önemli risk faktörü olduğunu belirten Dr. Akkalyoncu, "Pasif içicilik, hava kirliliği ve mesleki kanserojenlere maruziyet de risk oluşturuyor. Hiç sigara kullanmamış kişilerde de akciğer kanseri gelişebiliyor. Bu nedenle uzun süren belirtiler, sigara kullanımından bağımsız olarak değerlendirilmeli. Tütün kullanımının bırakılması ve zararlı maruziyetlerin azaltılması, korunmada en önemli adımlar arasında bulunuyor. Elektronik sigaralar zararsız kabul edilmemelidir. 'Puff' olarak bilinen tek kullanımlık elektronik sigaralar da sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Bu ürünlerin oluşturduğu aerosol, kanser yapıcı maddeler ve akciğerlere zarar verebilen toksik kimyasallar içerebiliyor. Elektronik sigaralar, sigaranın zararsız bir alternatifi olarak görülmemeli" dedi.

'YÜKSEK RİSK GRUBUNDA TARAMA DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Erken tanıda uygun kişilerin taramaya yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Akkalyoncu, "Yaş ve sigara kullanım öyküsü nedeniyle yüksek risk taşıyan kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografiyle tarama, akciğer kanserine bağlı ölüm riskini azaltabiliyor. Kimin taramadan yarar göreceği, kişinin sağlık durumu ile olası yarar ve riskler değerlendirilerek belirlenmeli. Tarama, henüz belirti bulunmayan kişiler içindir. Şikayeti olan kişilerin ise bu yakınmaların nedenini araştıracak bir hekim değerlendirmesinden geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı