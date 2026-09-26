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Sağlık Bakanı Memişoğlu New York'ta DSÖ ve Suudi Bakan Yardımcısıyla görüştü

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Sağlık Bakanı Memişoğlu New York'ta DSÖ ve Suudi Bakan Yardımcısıyla görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York'ta DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy ve Suudi Arabistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nouf Alnumair ile görüştü. Memişoğlu ayrıca MSD firmasıyla sağlık altyapısı, yatırım potansiyeli ve Ar-Ge iş birliği fırsatlarını görüştü.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy ve Suudi Arabistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nouf Alnumair ile bir araya gelerek, sağlık alanındaki küresel gelişmeleri ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'ta uluslararası temasları sürdürdüklerini" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Hanan Balkhy ve Suudi Arabistan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Nouf Alnumair ile bir araya geldik. Görüşmede, küresel sağlık alanındaki gelişmeleri ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Küresel sağlık vizyonumuz doğrultusunda temaslarımızı sürdüreceğiz.

New York temaslarımız kapsamında, MSD firmasıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin sağlık altyapısını, yatırım potansiyelini ve Ar-Ge alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Küresel sağlık vizyonumuz doğrultusunda uluslararası iş birliği ağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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