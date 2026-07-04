Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Görülen Ebola Vaka Sayısı 1.500'ü Aştı

KİNŞASA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 1.502'ye yükseldiği, bu kişilerin 473'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti halk sağlığı yetkililerinin cuma günü açıkladığı son verilere göre, ülkede 628 hasta izolasyonda tutuluyor ya da hastanede tedavi görüyor. 229 hastanın ise iyileştiği ifade edildi. Ülkede 213 şüpheli vaka bildirilirken, bu kişilerin 49'unun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Muhammed Yakub Janabi de düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, Ituri ve Kuzey Kivu gibi doğu eyaletlerinde hastalığın bulaşmaya devam etmesi nedeniyle durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Janabi, mevcut salgının, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu, şimdiye kadar kayda geçen en büyük salgın olduğunu belirtti.

Kongo'da görev yapan DSÖ uzmanı Pierre Akilimali, salgının görüldüğü bölgelerde güvenlik sorunları yaşanması ve silahlı grupların aktif olması nedeniyle vaka tespitinde ve temaslıların izlenmesinde zorlukların yaşandığını ifade etti. Salgının yaşandığı Ituri'nin bazı bölgelerinde yürütülen madencilik faaliyetleri nedeniyle bölgeye sık sık dışarıdan insan gelmesi de virüsün bulaşma riskini artırıyor.

Kaynak: Xinhua