DSÖ Genel Direktörü KDC'de Ebola mücadelesinin güvenlik sorunuyla aksadığını söyledi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, güvenlik sorununun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınıyla mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri haline geldiğini bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Güvenlik sorunu, KDC'deki Ebola mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, geçen hafta Cantine-Aloya kasabasına düzenlenen saldırıda 3 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 66 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sağlık tesisinin yağmalanıp ateşe verildiğini hatırlattı.

Ghebreyesus, saldırılar nedeniyle Ebola vakalarıyla temaslı 1000'den fazla kişinin izinin kaybedildiğini ve virüs taşıdığı kesinleşmiş 3 kişiye ulaşılamadığını belirtti.

Bu dehşet verici saldırının hem büyük bir insani acil durum teşkil ettiğinin hem de yürütülen çalışmalara ciddi darbe vurduğunun altını çizen Ghebreyesus, üstelik bunun yaşanan tek olay olmadığını vurguladı.

Ghebreyesus, "İki hafta önce Tshopo eyaletinde Ebola ihbarına müdahale etmeye giden sağlık ekibine yönelik saldırıda bir hemşire hayatını kaybetti, bir başka sağlık çalışanı ise ağır yaralandı. Yaşanan bu olaylar insani erişimi kısıtlıyor, operasyonları aksatıyor, topluluklara hızla ulaşmayı zorlaştırıyor ve virüse avantaj sağlıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA