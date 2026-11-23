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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, ekimin sonundan bu yana saldırıların sıklığının arttığını ve bu durumun Ebola salgınına karşı yürütülen müdahale çalışmalarını ağır şekilde etkilediğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Ituri'de, Ebola salgınının ilk ortaya çıktığı bölgeye yakın noktada bulunan bir hastanenin çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığını aktaran Ghebreyesus, çalışma arkadaşları ve müdahale ortaklarının 24 saatten fazla süredir can güvenliklerini sağlamak üzere hastanenin doğum servisine sığındıklarını belirtti.

Ghebreyesus, yaşananların hastanenin işleyişini ve Ebola'ya müdahale çalışmalarını sekteye uğratarak hastaları, aileleri ve sağlık çalışanlarını ciddi tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını kaydederek, "KDC'nin doğusunda, ekimin sonundan bu yana saldırıların sıklığı arttı ve bu durum, Ebola'ya karşı yürütülen müdahale çalışmalarını ağır şekilde etkiledi." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün, sahadaki ekibin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla insani yardım ortaklarıyla birlikte çatışmanın taraflarıyla görüşmeler yürüttüğüne dikkati çeken Ghebreyesus, "Ekibimizin derhal güvenli şekilde bölgeden ayrılmasının yanı sıra hastane tesislerinin, sağlık personelinin ve hastaların korunmasını talep ediyoruz. En iyi ilaç barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA