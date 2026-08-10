Nijerya'da difteri alarmı: 17 ölü, 124 vaka

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, 17 kişinin difteri nedeniyle öldüğü bildirildi. Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Murtala Bagana, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Bida, Suleja ve Shiroro bölgelerinde difteri vakalarının yayıldığını belirtti.

Söz konusu bölgelerde 124 difteri vakası kaydedildiğini aktaran Bagana, bu kişilerden 103'ünün hastaneden taburcu olduğunu ifade etti.

Bagana, difteri nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, yetkilileri halk sağlığını korumak için derhal yerel yönetimle irtibata geçmeye çağırdı

UNICEF, ÜLKEYE 9,3 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERDİ

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA