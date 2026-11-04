DSÖ yetkilisi, Türkiye'nin COP31 sağlık gündemindeki öncülüğünde ilerleme bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İklim Değişikliği, Enerji ve Hava Kalitesi Birim Başkanı Diarmid Campbell-Lendrum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP) kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldiğini belirterek Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 zirvesinde önemli ilerleme kaydedilmesini umduklarını söyledi.

Campbell-Lendrum ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık meselelerinin ele alındığı haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

COP31 için gelecek hafta Türkiye'de dünya liderleriyle bir araya geleceğini aktaran Ghebreyesus, "DSÖ olarak bir kez daha iklim krizinin aslında bir sağlık krizi olduğunu ve iklim eylemi için en güçlü gerekçenin sağlık olduğunu vurgulayacağız." dedi.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin geleceğe dair teorik bir riskten ibaret olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bunun etkilerinin hissedildiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "İklim krizi, salgın hastalıkları tetikleme, kalp ve akciğer hastalıkları, kanser ve astım vakalarının artmasına yol açıyor ve sağlıklı beslenmeye erişimi daha maliyetli hale getiriyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye, COP müzakereleri kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldi"

AA muhabirinin, "Sayın Ghebreyesus, gelecek hafta COP31 için Türkiye'de olacağını bildirdi. Türkiye, 'iklim diplomasisi' alanında aktif şekilde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin başkanlığında gerçekleştirilecek bu zirveden ne tür sonuçlar bekliyorsunuz? Sizce bu zirve, diğerlerinden farklı olacak mı?" sorusuna Campbell-Lendrum, "Türkiye, COP müzakereleri kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldi. Nitekim Türkiye, iklime dirençli ve dinamik sağlık sistemlerini COP31 için belirlediği 10 öncelikten biri haline getirdi. Bunu somut bir ilerleme olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Campbell-Lendrum, COP31'in ilk gününde oldukça kapsamlı bir "sağlık günü" düzenlenecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un da bu etkinlikte yer alacağına işaret eden Campbell-Lendrum, iklim ve sağlık konusundaki mesajlarını burada yineleyeceğini belirtti.

Campbell-Lendrum, "(COP31'de) Önemli bir ilerleme kaydedilmesini umuyoruz. Son 30 COP zirvesinin temel gündem maddelerinde somut adımlar atıldığını görmeye ihtiyacımız var." diyerek, temel gündem maddeleri arasında iklim değişikliğini tetikleyen ve sağlık risklerini artıran karbon emisyonlarının azaltılması, halihazırda yaşanılan iklim değişikliğinin etkilerine karşı insanların korunması ve finansman konularının yer aldığına dikkati çekti.

İklim değişikliğine en az katkıda bulunanların bu değişikliğe karşı en savunmasız olanlar olduğunu vurgulayan Campbell-Lendrum, "Öne sürdüğümüz sağlık temelli argümanların, geçmiş 30 COP zirvesinde gördüğümüzden daha güçlü eylemleri teşvik etmeye yardımcı olacağına dair büyük bir umut taşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA