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18 Kasım 2026 Çarşamba, dünyada iki sağlık farkındalık günüyle anılıyor: Dünya KOAH Günü ve Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzenlediği Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası da bugün başlıyor ve 24 Kasım'a kadar sürüyor. Antibiyotik günü her yıl 18 Kasım'da, KOAH Günü'nün tarihi ise yıldan yıla değişiyor.

18 KASIM DÜNYA NE GÜNÜ, HANGİ GÜNLER ANILIYOR?

Bu yıl iki gün var. Birincisi, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltmasıyla anılan Dünya KOAH Günü; 2026'da 18 Kasım'a denk geldi. İkincisi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) koordine ettiği ve her yıl aynı tarihte yapılan Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü.

DÜNYA KOAH GÜNÜ NE ZAMAN, TARİHİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Sabit bir tarihi yok. Dünya KOAH Günü her yıl kasım ayının üçüncü çarşambası anılıyor, 2026'da kasımın üçüncü çarşambası da 18 Kasım. Günü Küresel KOAH Girişimi (GOLD) sağlık çalışanları ve hasta gruplarıyla birlikte düzenliyor; ilki 2002'de yapıldı ve GOLD'un sayfasına göre her yıl 50'den fazla ülkede etkinlik oluyor.

Bu yılın teması erken tanı ve tedavi. GOLD, hastalığın erken teşhis edilip tedaviye erken başlanmasının şikâyetleri azaltabileceğini ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini yazıyor.

AVRUPA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

Antibiyotiklerin bilinçli kullanımına dikkat çekmek için her yıl 18 Kasım'da anılan bir gün. Avrupa'daki etkinlikleri ECDC koordine ediyor. İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) EpiCentro sayfasına göre 2026 kampanyası çocuklara odaklanıyor.

DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI NE ZAMAN?

DSÖ'nün Dünya Antimikrobiyal Direnç (AMR) Farkındalık Haftası bu yıl 18-24 Kasım tarihlerinde yapılıyor ve 2026 teması "One Health, One Action: Prevent AMR Now", yani "Tek Sağlık, Tek Eylem: AMR'yi Şimdi Önle".

DSÖ antimikrobiyal direnci, mikropların zamanla değişmesi ve ilaçların onlara artık etki etmemesi olarak tanımlıyor. Sonuç: enfeksiyonların tedavisi zorlaşıyor, bazen imkânsız hale geliyor. DSÖ sayfasında listelenen ilk etkinlik, 16-22 Kasım 2015'te "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" adıyla yapılmış.