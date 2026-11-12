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DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 1056 sağlık saldırısı ve 1010 ölü belgeledi

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 1056 sağlık saldırısı belgelendiğini, 1010 kişinin öldüğünü ve 1725 kişinin yaralandığını açıkladı. Ghebreyesus, Nasır Hastanesi cerrahi bölümüne saldırıda 6 kişinin öldüğünü, en az 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 1056 saldırı belgeledik, bu saldırılar sonucunda 1010 kişi yaşamını yitirdi, 1725 kişi ise yaralandı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik ölümcül bir saldırı daha gerçekleştiğini belirten Ghebreyesus, sabahın erken saatlerinde Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünün (İsrail tarafından) hedef alındığını bildirdi.

Ghebreyesus, saldırı sonucunda aralarında bir sağlık çalışanının, hastaların ve hasta yakınlarının da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 27 kişinin yaralandığını ve cerrahi bölümün büyük ölçüde hasar gördüğünü kaydetti.

Hastanenin diğer katlarının da saldırıdan etkilendiğini ve hasarın boyutuna ilişkin değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Ghebreyesus, "Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 1056 saldırı belgeledik, bu saldırılar sonucunda 1010 kişi yaşamını yitirdi, 1725 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin ihtiyaçları kış mevsiminde artacak

Ghebreyesus, Gazze'de sağlık ihtiyaçlarının son derece büyük olduğunun ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte daha da artacağının altını çizdi.

Yağışlar, sel baskınları ve soğuk havanın yaşam koşullarını ağırlaştırdığına değinen Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"İşlevini yitirmiş su ve sanitasyon sistemleri nedeniyle hastalık riski de yükselecek. Çağrımız değişmedi; insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan bölgeye ulaşmasına izin verin ve Gazze'ye daha fazla tıbbi malzeme ile insani yardım malzemesinin girişini sağlayın. Gazze'deki sağlık tesisleri, bölge halkı için hayati birer can damarıdır. Bu tesisler korunmalıdır, asla askerileştirilmemeli ve hiçbir şekilde saldırıya uğramamalıdır. En iyi ilaç barıştır."

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ni bombalaması sonucu 1'i çocuk, 1'i doktor olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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