DSÖ: Kongo'daki Ebola salgını kayıtlara geçen en büyük ikinci salgın

CENEVRE/KİNŞASA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden salgının kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği çarşamba günkü basın toplantısında, salgında 2.061'i ölümle sonuçlanan toplam 4.449 teyitli vaka kaydedildiğini belirterek, "Bu, şimdiden kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını ve önceki tüm Ebola salgınlarından daha hızlı ilerliyor. Mevcut hızıyla devam ederse, 2014-2016 yıllarındaki Batı Afrika Ebola salgınını geride bırakma yolunda ilerliyor" dedi.

Halk sağlığı yetkililerinin çarşamba günü açıkladığı son verilere göre, vaka ölüm oranı yüzde 46,3 olarak kaydedildi. 716 hastanın karantina ve hastanelerdeki tedavisi sürerken, 886 kişi sağlığına kavuştu.

Salgının tespit edilmeden önce çok mesafe katettiğini ve müdahale çabalarının hala arayı kapatmakta zorlandığını belirten Ghebreyesus, "Salgın büyük bir avantajla başladı. Hala gerideyiz ve yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

DSÖ'ye göre, teyit edilen vakaların yaklaşık yüzde 90'ı ve ölümlerin yüzde 80'i, hastalığın yayılmaya devam ettiği Ituri eyaletinde kaydedildi.

Ghebreyesus, ölümlerin büyük bir kısmının tedavi merkezlerinde değil topluluk içinde gerçekleşmeye devam ettiğini, birçok vakanın ise bilinen temaslılar arasında olmadığını belirterek, bu durumun bulaşma zincirlerinin hala tespit edilemediğini gösterdiğini kaydetti. Ghebreyesus, "Her bir bulaşma zincirini tespit edip kıramadıkça, bu salgını durduramayacağız" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu, yapılan araştırmaların, virüsün resmi salgın ilanından iki-üç ay önce dolaşımda olma ihtimaline işaret ettiğini söyledi. Ihekweazu, salgının kesin başlangıç tarihine dair araştırmaların hala devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua