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Kaseya ve Ghebreyesus Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni Ziyaret Edecek

Kaseya ve Ghebreyesus Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni Ziyaret Edecek
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü liderleri, Ebola salgınının merkez üssü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia'yı ziyaret edecek. Ortak misyon, müdahaleyi hızlandırmayı ve uluslararası dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

ADDİS ABABA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean Kaseya ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola salgınıyla mücadelenin hızlandırılmasını amaçlayan ortak misyon kapsamında gelecek hafta salgının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki merkezini ziyaret edecek.

Kaseya cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde Ghebreyesus ile bir araya gelerek Kongo ve Uganda'da devam eden, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgını ve sahada alınması gereken acil önlemleri görüştüklerini belirtti.

Kaseya, "Ulusal yetkililer, sahadaki sağlık çalışanları, salgından etkilenen topluluklar ve müdahale ortaklarıyla görüşmek üzere 18-19 Temmuz tarihlerinde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinin başkenti ve salgının merkez üssü olan Bunia'yı birlikte ziyaret etme konusunda anlaştık" dedi.

Kaseya ayrıca, "Bu ortak misyon, koordinasyonun güçlenmesine, müdahalenin hızlanmasına ve virüsün bulaşmasını durdurup hayat kurtarmak için gerekli desteğin seferber edilmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce Xinhua'ya konuşan Kaseya, Afrika'nın salgınla mücadelesine yönelik uluslararası dayanışmanın artırılması çağrısında bulunarak, müdahale çalışmalarında daha hızlı teşhis, daha sıkı temaslı takibi, genişletilmiş tedavi ve izolasyon kapasitesi ile tıbbi malzeme tedarikinin önemine dikkat çekti.

Kaseya, "Önceliklerimiz net. Vakaları daha erken tespit etmeli, testleri daha hızlı yapmalı, hastaları güvenli şekilde izole etmeli, hastalara gerekli bakımı sağlamalı, sağlık çalışanlarını korumalı ve topluluklarla yakın işbirliği içinde çalışmalıyız. Ebola salgınında ne kadar hızlı davranırsak o kadar fazla hayat kurtarırız" dedi.

Kaynak: Xinhua
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