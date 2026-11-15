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DSÖ Genel Direktörü, KDC'deki Ebola salgınında 5 bin 400 ölüm olduğunu bildirdi

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgınının KDC tarihinin en büyük ve en ölümcül salgını olduğunu, 11 binden fazla vaka ve 5 bin 400 ölüm kaydedildiğini bildirdi. Ghebreyesus, en ağır yükü çocukların çektiğini ve bağışçılara çağrı yaptığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgınının yaşandığını bildirerek, bu süreçte en ağır yükü çocukların çektiğini belirtti.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

6 ay önce KDC'deki Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" ilan ettiklerini hatırlatan Ghebreyesus, "O günden bu yana 8 eyalette 11 binden fazla vaka ve 5 bin 400 ölüm kaydedildi. Bu, ülke tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olurken, en ağır yükü ise çocuklar çekiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, KDC'de çatışma, yerinden edilme ve gıda güvensizliği gibi sorunların yanı sıra bu Ebola salgınıyla mücadele eden herkesle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Büyük zorluklara rağmen KDC hükümetinin liderliğinde yerel müdahale ekipleri ve küresel ortaklarının, güçlükle elde edilen bir ilerleme kaydettiğinin altını çizen Ghebreyesus, salgının ilk dönemlerinde merkez üssü olan birçok bölgede bulaşma hızının yavaşladığına işaret etti.

Ghebreyesus, Ebola salgınını sona erdirmenin toplulukların çabasına bağlı olduğuna değinerek, bağışçılara da müdahale çalışmalarının sürdürülebilmesi için kritik finansman açıklarını kapatma çağrısında bulundu.

DSÖ'nün, KDC hükümeti liderliğinde Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) ve diğer ortaklarıyla birlikte vaka sayısı sıfıra inene kadar KDC halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğine işaret eden Ghebreyesus, "Birlikte bu salgını sona erdirebiliriz ve erdireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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