Dha Yurt Bülteni-9

1)MERSİN'DE KANLI SOYGUN GİRİŞİMİ



MERSİN kente merkezindeki bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı 4 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibini vurdu. Hafif yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alınırken, üzerlerinde sarı yağmurluk bulunan 1'i yaralı 4 soygun girişimcisi ise hiçbir şey çalamadan geldikleri araca binerek kaçtı. Polis ekipleri, soygun girişimcilerini yakalamak için alarma geçti.



Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan Refik Çetinkaya'ya ait Çetinkaya Dilan Kuyumcusu'nda meydana geldi. Üzerlerinde sarı yağmurluk bulunan kimliği belirsiz 4 kişi, 33 EET 74 plakalı beyaz otomobil ile işyerinin bulunduğu caddeye geldi. Elinde kalaşnikof silah bulunan 1 zanlı ile pompalı tüfek olan diğer zanlı dışarıda beklerken, elinde tabanca bulunan ve silahsız olan diğer 2'si de kuyumcuya girdi. Tabancalı zanlı, silah doğrulttuğu işyeri sahibinden, vitrindeki altınları, elinde torba olan arkadaşına vermesini istedi. Bu sırada, tabancasını çeken kuyumcu Refik Çetinkaya, zanlılardan birini vurarak yaraladı. Paniğe kapılan soyguncular da ateş açarak kuyumcu Refik Çetinkaya'yı vurdu. İşyeri bir anda savaş alanına dönerken, kapı önünde bekleyen silahlı zanlılar ise vitrine rastgele ateş açtı. İşyerinin camlarında 7 kurşun girişi saptanırken, yaralı arkadaşlarını yanlarına alan sarı yağmurluklu soygun girişimcileri, geldikleri otomobile binerek kaçtı. Kuyumcu Refik Çetinkaya ise çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



PLAKA ÇALINTI ÇIKTI



Mersin'de meydana gelen kanlı kuyumcu soygun girişiminden sonra kaçan 1'i yaralı 4 zanlının yakalanması için polis alarma geçti. Zanlıların yaralı arkadaşlarını araca bindirip çevreden uzaklaşmaları ise yakında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Kenttin tüm giriş ve çıkışları ise kontrol altına alınırken, soygunda kullanılan otomobilin üzerindeki 33 EET 74 plakanın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Kuyumcu soymaya kalkışan zanlılar sarı yağmurlukla araca doğru koşarken



Yaralı arkadaşını araca bindirmeye çalışırken



Silah sesleri



Polisler olay yerinde inceleme yaparken



Kuyumcunun görüntüsü



Yerdeki boş kovanlar



Olay yeri inceleme ekibinin çalışması



Olay yerinde bulunan vatandaşlar



Polisler not alırken



Kaleşnikofun mermisi ve yerdekiboş kovanlar



Kuyumcunun camına isabet eden kurşun izleri



SÜRE: 03.49 BOYUT: 436.00



Haber-kamera: MERSİN



==================================================



2)HALAY BAŞINDA GEÇİRDİĞİ KALP KİRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ



MARDİN'in Derik ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Adana'da yaşayan 71 yaşındaki Fettah Çağırdan, Mersin'de katıldığı bir yakınının düğününde halay başında oynadığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Çağırdan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, halay başında kalp krizi geçirip yere yığılan Çağırdan'ın yaşamını yitirdiği ana dair görüntüler ortaya çıktı.



Derik İlçesi'ne bağlı Bayraklı köyü'nün Değirmenli mezrasından 24 yıl önce Adana'ya göç eden 10 çocuk babası 71 yaşındaki Fattah Çağırdan, 3 gün önce bir yakınlarının Mersin'deki düğününe katıldı. Hareketli müzik eşliğinde halay başına geçen Çağırdan, bir süre oynadıktan sonra sahnenin ortasına çıktığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Fettah Çağırdan, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çağırdan'ın cenazesi Derik ilçesi Değirmenli mezarlığında toprağa verildi.



SON ANA AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Halay başında iken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 71 yaşındaki Fettah Çağırdan'ın son anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Çağırdan'ın halay başında bir süre oynadığı daha sonra eline giren bir genç ile birlikte sahnenin ortasına doğru oynayarak giderken aniden yere yığıldığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra Çağırdan'ın yere yığıldığını gören yakınları halayı bırakarak kendisine müdahale etmeye çalışıyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Halay çekenler ve Çağırdan'ın halay başında oynaması



-Çağırdan'ın bir kişi ile oynayarak salonun ortasına çıkması



-Çağırdan'ın yere yığılması



-Genrel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,-



============================================



3)MARDAN'IN BORCU İÇİN ROLLS-ROYCE'A EL KONULDU







MARDAN Palace'ın bir tur şirketine borcu nedeniyle sahibi Azeri işadamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2 milyon lira değerindeki Rolls-Royce Ghost marka otomobile icra yoluyla el konuldu. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde araç icra yoluyla satışa çıkarılacak.



Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, borçları yüzünden zor günler yaşıyor. Daha önce bazı banka borçları yüzünden icralık olan otelde bir süre önce rezervasyon alımları da durduruldu. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel'e son olarak geçen salı günü ANS Tur'a ait borcu nedeniyle icra gönderildi.



465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, geçen salı günü Antalya 4'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla otele giderek icra işlemlerine başladı. Otelin parkında bulunan Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka yaklaşık 2 milyon değerindeki otomobil, icra memurları aracılığı ile haczedilerek yediemin otoparkına çekildi. Borç ödenmediği takdirde lüks otomobil açık artırma usulü ile icradan satılacak.



ARAÇLARI ÖNCE KAÇIRDILAR



ANS Tur'un avukatlarından Özgür Savaşcı, müvekkillerinin, geçen yıl otele götürdüğü müşterilerden dolayı 628 bin lira alacağı bulunduğunu belirtti. Mardan Otel'in kendilerine 168 bin TL ödeme yaptığını anlatan Savaşcı, "Ancak borcun tamamı ödenmedi. Daha önce otele hacze gitmiştik. Fakat Sarkan İsmailov otel borcuna karşı bize senet verdi. Yine ödeme yapılmadı. Biz de temsil ettiğimiz şirketin alacağını tahsil için icra takibi başlattık. Geçen salı günü haciz işlemleri için gittik. Masraflarla toplam 465 bin liralık borç var. Otoparkta 2 adet Rolls-Royce otomobil vardı. Haciz edeceğimizi anlayınca bu araçları kaçırdılar. Biz de oteldeki eşyalara haciz koymak istedik. Bunun üzerine araçları getirdiler. Borca karşı bir araca haciz yoluyla el koyduk" dedi. Avukat Savaşcı, borcun 15 gün içinde ödenmemesi halinde aracı icra kanalıyla satışa çıkaracaklarını kaydetti.



180 BİN METREKARE ALANDA



Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Mardan palace nin görüntüsü



-Otomobilin görüntüsü



Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,



==================================================



4)POSOF'TA YANGIN



ARDAHAN'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde Gürcistan sınırına yakın bölgede çıkan bitki örtüsü yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Posof'un Türkgözü köyü manda yatağı mevkinde belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çıkan dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler rüzgarın da etkisiyle artan yangını yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatırken yaklaşık 20 hektarlık alan kül oldu. Türkgözü köyü muhtarı Yavuz Hazır, "Köye ait merada çıkan yangında 20 hektar alan yandı. Jandarma, Orman İşletme Şefliği personeli, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangını söndürdük. Can ve mal kaybımız yok" dedi.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yangına müdahalesi



-Alevler



-Yanmış bitki örtüsü



-Yangına müdahale ve alevlerin yükselmesi



-Köy muhtarının konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),



(SÜRE: 3,51 DK) (SÜRE: 290 MB)



===================================================



5)GÖKGEDİKLİLER MADEN İÇİN AGAÇLARININ KESİLMESİNE İZİN VERMEDİ



MUĞLA'nın Yatağan ilçesi Gökgedik Mahallesi'nde 'feldspat madeni' çıkarmak için fıstık çamlarının kesilmek istenmesi, köylülerin tepkisine neden oldu. Bir grup vatandaş Orman Müdürlüğü tarafından kesilmek üzere işaretlenen 300-400 yıllık fıstık çamı ağaçlarına iş makinelerini yaklaştırmadı. Yatağan'a bağlı Gökgedik Mahallesi yakınlarında maden ocağı işleten Global Holding bünyesindeki Straton Madencilik firmasının, mahalleye 500 metre uzaklıkta 4 yıldır feldspat madeni çıkardığı belirtilen bölge yakınında yeni bir ocak açmak için, 640 kişinin yaşadığı mahalledeki 400 adet fıstık çamını kesmek istemesi köylülerin tepkisine neden oldu. Gökgedik'te yaşayanlar, fıstık çamının en önemli geçim kaynakları arasında geldiğini söyleyerek 300-400 yıllık ağaçların kesilmesine engel oldu. Köylülere Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri de destek verdi.



"HAYVANLARIMIZ ÖLDÜ"



Gökgedik'e, CHP'li Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gelen Yatağan Kaymakam Hayrettin Çiçek de maden ocağında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında köylülerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşandı. Köylülerden evli ve 4 çocuk babası 54 yaşındaki Muharrem Yöntem, 4 yıldır zehir yuttuklarını ve çok sayıda hayvanın öldüğünü belirterek "Bundan altı yıl önce buraya gelen Çevre ve İl Müdürlüğü yetkilileri ÇED raporu alınmadan burada hiçbir faaliyet olmayacağını söylemişti, hepsi yalan çıktı. Ne ÇED raporu alındı ne de buradaki köylünün görüşü. Buna rağmen köye 400 metre mesafede maden ocağı, beyaz zehir feldspat çıkarmaya başlandı. Patlatılan her dinamitte evlerin içi taş ve toz doldu, maden atık sularını temiz derelerimize bıraktı, hayvanlarımız zehirlenerek öldü. Zeytincilik zaten bitti, şimdi de gözlerini yöremizin tek geçim kaynağı fıstık çamına diktiler. Ağaçlar yerine bizi kesin daha iyi. 300-400 yıllık 400 ağacı keserek mahallenin içinde maden ocağı açmaya çalışıyorlar. Bu köylüye 'burayı terk et' demektir. Ağaçların kesilmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



"ZEYTİNİMİZİ ALDILAR BARİ FISTIĞIMIZI BİZE BIRAKSINLAR"



Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 5 çocuk, 14 torun sahibi 71 yaşındaki Fatma Göçmen, elindeki bir avuç çam fıstığını göstererek, "Zeytinimizi elimizden aldılar, şimdi fıstığımız ile birlikte hayatımızı elimizden almak istiyorlar. 71 yaşındayım bu yaştan sonra doğduğum büyüdüğüm toprakları, fıstığımı bırakıp nereye gideceğim? Bu vicdan mı, cahiliz diye her söze inandık, kandırılmaktan bıktık" diye konuştu.



"ÇED İÇİN ALANI KÜÇÜK PARÇALARA BÖLMÜŞLER"



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri maden aranacak yerin 25 hektardan az olması nedeniyle ÇED raporuna gerek olmadığını ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazisi içindeki faaliyete müdahale edemeyeceklerini bildirdi. MUÇEP yetkilisi Mustafa Tuncaelli köylünün kasıtlı olarak kandırıldığını öne sürerek "Bu şirket burada 5 bin hektarın üzerinde maden çıkartmak için proje hazırlarken ÇED raporu almamak için bu alanı küçük parçalara bölerek daha küçük alanlarda maden arıyormuş izlenimi veriyor. Kanundaki bu açıktan yararlanıyor. Oysaki ellerinde 'ÇED raporuna gerek yoktur' yazısı olup olmadığı şüpheli, kimse belge gösteremiyor. Köylünün en değerli malını, geçim kaynağını yok etmek istiyorlar. MUÇEP olarak her türlü kanuni yola başvurarak buradaki ruhsatlandırmanın iptalini isteyeceğiz. Burada bir çevre felaketi yaşanmaya başlamış, hayvanlar ölmeye insanlar zehirlenmeye, doğa yok olmaya başlamış" dedi. Köylülerle tartışan işletme müdürü Şevki Tamtabak ise zaman zaman köylüye zarar verilmiş olabileceğini kabul ederek, köylünün mağduriyetini istemediklerini ve yasa dışı birşey yapmadıklarını savundu.



KAYMAKAMLIK İNCELEYECEK



Kaymakam Hayrettin Çiçek ise yaptığı açıklamada, "Kurumlara talimat vererek maden ruhsatı ve ÇED raporu verilmesiyle ilgili inceleme başlatacağız. Hem köylüyü dinledik hem resmi kurumları ve işletmeciyi dinledik. Yasa neyi emrediyorsa onu uygulayacağız. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz" dedi.Kaymakamın açıklamasından sonra köylüler adına konuşan Hüseyin Gülbay "Bizim kararımız kesin. Yüzlerce yıldır geçimimizi sağladığımız fıstık çamlarımızı kestirmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz. Herkes görecek, hayatımızı elimizden almalarına izin vermeyeceğiz" dedi.



Gökgedik'te henüz hiçbir ağaç kesilmezken konunun inceleneceğini söyleyen Kaymakam Çiçek, mahalleden ayrılınca köylüler de sessizce dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Köylülerin müdürlük yetkilileri ile tartışmasından görüntü,



-Kaymakam Hayrettin Çiçek'in açıklamasından görüntü,



-Fıstık çamlarından genel detay görüntü,



-Numaralanan ağaçlardan görüntü,



-Köylülerle röp.



-MUÇEP yetkilisi Mustafa Tuncaelli ile röp,



-Fatma Göçmen ile röp.



-Köylü Muharrem Yöntem ile röp,



-Maden ocağından görüntü,



-İşletme müdürü Şevki Tamtabak ile röp.



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / YATAĞAN (Muğla),



======================================================



6)OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINDA



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, otomobilin Suriye uyruklu bir yayaya çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün gece Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Suriyeli uyruklu Übeyit Mahmud'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Suriyeli, daha sonra kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Tedavisi süren Suriyeli Mahmud'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bulvardaki bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Seyir halindeki otomobil



Yolda yürüyen vatandaş



Otomobilin yayaya çarpması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 880 MB



==============================================



7)GAZİANTEP'TE, ÇEVRE VE ENERJİ FUARI



CEVTECH 2017 Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Gaziantep'te ilk kez düzenlenen CEVTECH 2017 fuarına bu yıl 70 katılımcı, 200'den fazla markanın temsili ve 55 belediyenin Çevre Koruma ve Fen İşleri Daire başkanları katıldı. Bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Gaziantep, CEVTECH 2017 fuarıyla bölgenin geri dönüşüm, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji ihtiyaçlarına çözüm bulacak, hazırlanan projelere sektör profesyonelleriyle hayat verecek. 55 İl Belediyesi Fen İşleri ve Çevre Koruma Daire başkanlarının, bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının yönetimlerinin, proje ve taahhüt firmalarıyla iş, dernek ve federasyonlarının katılım ve ziyaretleriyle zenginleşen fuara, iştirak edecek olan mimarlar odası, mühendisler odası üyeleri sektörün nabzını tutacak. Bölgenin ulusal ve uluslararası anlamdaki buluşma noktası olacak CEVTECH fuarı, yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Fuara katılan firmaların stantları



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA)



ÖRÜNTÜ BOYUTU: 64 MB



====================================================



8)KESK'TEN ÖĞRETMENR İHRAÇLARINA TEPKİ



GAZİANTEP'te, KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, Kanun Hükmünde Kararnameler ile 34 bin öğretmenin ihraç edildiğini söyledi. KESK sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 26 KHK ile 34 bin öğretmenin ihraç edildiğini belirtti. KHK'larla ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevine başladığını hatırlatan Ersönmez, biran önce OHAL'in kaldırılmasını, KHK'lerin iptal edilmesini isteyerek şöyle dedi:



"Bugüne kadar çıkarılan KHK'lerle 34 bin öğretmenin yanı sıra çeşitli kurumlardan 100 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. Bu ihraçların sonucu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine geri dönmek için açlık grevine başladı. Onlar bu greve işlerine geri dönmek için başladılar ve tek istekleri öğrencilerine geri dönmek. Açlık grevi sürecinde yaşamı olumsuz etkileyen cezaevi koşullarından kurtulmaları için Nuriye Gülmen ve Semih Özakça acilen tahliye edilmelidir. OHAL kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmeli, haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Ali Ersönmez'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB



===================================================



9)TAHLİYE KANALINDA KAYBOLDU



AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, intihar amacıyla tahliye kanalı üstündeki köprüden suya atadığı iddia edilen 42 yaşındaki A.C. (Ayşe Cömertoğlu), "Beni kurtarın" diye bağırmasına karşın kurtarılamadı. Suda gözden kaybolan A.C.'nin bulunması için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı. Albayrak Caddesi üzerinde yaşayan İlhan C. (Cömertoğlu), bu sabah uyandığında iki çocuğunun annesi eşi A.C.'yi evde bulmayınca, aramaya başladı. İlhan C., Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek A.C.'nin kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu A.C.'nin, Söke- Milas Karayolu üzerindeki D-17 Tahliye Kanalı Mevkiinde görüldüğü öğrendi. Polis, bölgeden sorumlu olan jandarmaya konuyu bildirdi. Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleriyle bölgeye gidip arama çalışması başlattı. Ekipler bölgeye gelirken, çevredeki çiftçilerin ifadesine göre A.C. köprüden kendisini aşağıya bıraktı. Ardından "Beni kurtarın" diye bağırdı. Ancak A.C., bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma, UMKE ve İtfaiye ekipleri su dolu kanalda arama çalışmaları başlattı. A.C.'ye, aadan geçen zamana rağmen ulaşılamadı. İlhan C.'nin karısının herhangi bir sorununun olmadığını söylediği, eğer intihar ettiğiyle bile nedenini bilmediğini ifade ettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Olay yerinden görüntü



Genel ve Detay görüntü



(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN- Necati MALDAR / AYDIN,



=================================================



10)SİLİFKE' DE YILIN İLK KİVİ HASADI YAPILDI



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, yılın ilk kivi hasadı yapılırken, ürün kilosu 4 TL'den alıcı buldu.İlçede 2003'de Kızılgeçit Mahallesi'nde 1 dönümle başlanan kivi ekimi şu anda 200 dönüme ulaştı. Sömek, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli Mahallelerinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan kivi, Canbazlı Mahallesi'nde turfanda olarak hasat edildi.



20 dönüm bahçede üretim yapan İsmail Çocuk, kivinin ilk dikim aşamasının masraflı olduğunu, dikim sonrasında doğal yetiştiğini belirterek, "Türkiye genelinde ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizi kivi çok sevdi. Çok iyi kalitede ürün alıyoruz. Her ağaçtan ortalama 70 kilo meyve hasat ediyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız, hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivide ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor" dedi.



GENÇ ÇİFTÇİLER KİVİ ÜRETSİN



Bahçede incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, şunları söyledi:



"Silifke'de ürün çeşidi çok fazla. 2003 yılında Aytekin Günay'ın Kızılgeçit Mahallesi'nde kivi deneme üretimi yapmasıyla başlayan süreç sonunda bu gün 200 dönüm kivi üretim alanına ulaştık. Bölgemizde turfanda her üründe olduğu gibi kivide de yüksek kalite yakalanmıştır. Çiftçimiz memnun. Üreticimiz dönümden 4-5 ton ürün alıyor. 10 dönümlük bir bahçeden 150 bin TL para kazanılabiliyor. Genç çiftçilerimize tasfiyemiz kivi üretimine geçsinler. 1 dönüm araziye 80 kivi fidanı dikilebiliyor ve 3 yıl sonra ise ürün alınabiliyor. Türkiye'de yılın ilk kivi hasadını Silifke'den yaptık. Şu an tarlada toptan kilosu 4 TL'den alıcı buluyor. Özellikle birçok ülkeye de ihraç edilmesinden dolayı üretici fiyattan memnun."



Bölgede yetişen kivi, başta Rusya olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ermenistan'a ihraç ediliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Hasat edilen kivilerden görüntü



Kivilerin hasat edilmesi



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'un hasat yerini ziyareti



Kivi üreticisi İsmail Çocuk ile röportaj



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile röportaj



(Süre: 03: 45 dk) (Boyut: 298 MB)



Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),