Haberler

Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu Haber Videosunu İzle
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+56 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Bafra'da dün akşam başlayan saman deposu yangını, itfaiyenin yaklaşık 16 saatlik çalışmasıyla sabah kontrol altına alındı. Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca ve yem kırma makinesi yandı; yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu.

  • Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
  • Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ve bir yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
  • Yangının işletmede yol açtığı maddi zararın yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binlerce balya saman ve yüzlerce ton yoncanın küle döndüğü yangında yaklaşık 20 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.

KIVILCIMDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinin saman deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, ot kırma makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcımın depodaki saman, yonca ve otlara sıçraması sonucu başladığı değerlendiriliyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoda bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekipler uzun süre müdahale etti.

BİNLERCE BALYA KÜLE DÖNDÜ

Yangında 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ve yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 16 saat süren çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam etti.

ZARAR 20 MİLYON LİRA

İlk belirlemelere göre yangının işletmede yol açtığı maddi zararın yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin ve zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı

Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu

Başkente 3.5 saatlik yağmur yetti! Geride bu fotoğraflar kaldı

15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Rize İyidere'de sel temizliği nedeniyle 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün ara verildi

Rize'de sel temizliği nedeniyle 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün ara

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Bir evde başladı, köyü alarma geçirdi! Alevler evden eve sıçrıyor
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı