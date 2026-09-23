Haberler

Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet iznini kaldırdı. Bankanın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022 YILINDA İZİN VERİLMİŞTİ

Karara göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu iptal kararının, ilgili Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca alındığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar

Yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı

Mahkeme kararına rağmen Netanyahu'ya izin verdiler
AB tescilli cevizde hasat başladı: Günlük yevmiye 5 bin TL'yi buldu

"Yeşil altın"ın hasadında en çok onlar kazanıyor: Yevmiyeleri tam...

Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

''Bir haftaya iyileşir'' denilen Trossard'dan kötü haber
CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı

CHP Genel Merkezi’ne bu pankart asıldı! Verilen mesaj manidar
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında

Süper Lig deviyle görüşmelere başladı
Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru

Yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia

Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia