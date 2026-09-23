Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet iznini kaldırdı. Bankanın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022 YILINDA İZİN VERİLMİŞTİ

Karara göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu iptal kararının, ilgili Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca alındığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com