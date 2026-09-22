Haberler

Düzce'de gece markete giren gençlerden örnek davranış! Ekmeğin parasını kameraya gösterip kasaya bıraktılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de gece markete giren gençlerden örnek davranış! Ekmeğin parasını kameraya gösterip kasaya bıraktılar
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücreti güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Market sahibinin durumu sonradan görebilmesi için kamerayı kullanan gençlerin davranışı takdir toplarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin davranışı takdir topladı.

PARAYI KAMERAYA GÖSTERİP KASAYA BIRAKTILAR

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde markete gelen gençler 2 ekmek aldı. Market sahibinin daha sonra durumu görebilmesi için ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına gösteren gençler, ardından parayı kasaya bıraktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin ekmeklerin parasını kameraya gösterdikten sonra kasaya bıraktıkları yer aldı. Gençlerin bu davranışı görenlerden takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, hayatının şokunu yaşadı

Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adama büyük şok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon

Dev derbide 13 sayı fark! İşte kupayı müzesine götüren takım
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti