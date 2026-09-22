Düzce'de gece markete giren gençlerden örnek davranış! Ekmeğin parasını kameraya gösterip kasaya bıraktılar

Düzce'de gece markete giren gençlerden örnek davranış! Ekmeğin parasını kameraya gösterip kasaya bıraktılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücreti güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Market sahibinin durumu sonradan görebilmesi için kamerayı kullanan gençlerin davranışı takdir toplarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde bir marketten 2 ekmek alan gençler, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kasaya bıraktı. Gençlerin davranışı takdir topladı.
PARAYI KAMERAYA GÖSTERİP KASAYA BIRAKTILAR
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde markete gelen gençler 2 ekmek aldı. Market sahibinin daha sonra durumu görebilmesi için ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına gösteren gençler, ardından parayı kasaya bıraktı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin ekmeklerin parasını kameraya gösterdikten sonra kasaya bıraktıkları yer aldı. Gençlerin bu davranışı görenlerden takdir topladı.