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Macron’dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Hepimiz utanmalıyız

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Macron’dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Hepimiz utanmalıyız
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Gazze’de yaşanan insani tabloyu gündeminin merkezine taşıdı. Gazze’de barıştan söz edilmesine rağmen insani yardımların önünün açılmadığını belirten Macron, uluslararası toplumun sessiz kalmasının güvenilirliğini zedelediğini söyledi ve yaşanan tablo için “Hepimiz utanmalıyız” ifadelerini kullandı.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek "Ortaya çıkan manzara utanç verici. Hepimiz utanmalıyız" dedi.
  • Macron, Gazze'de barış sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen bölgeye insani yardım ulaştırılmasının önünün yeterince açılmadığını belirtti.
  • Macron, Gazze konusunda hareketsiz kalınması durumunda ülkelerin ve uluslararası kurumların güvenilirliğinin sorgulanacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki insani duruma dikkat çekti. Uluslararası toplumun yaşananlar karşısında yeterince adım atmadığını belirten Macron, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasındaki kısıtlamaları eleştirerek, “Ortaya çıkan manzara utanç verici. Hepimiz utanmalıyız” ifadelerini kullandı.

“BARIŞ SAĞLANDI DENİYOR AMA YARDIMLAR ARTMADI”

Gazze’de barışın sağlandığı yönündeki açıklamalara değinen Macron, sahadaki durumun bu söylemleri desteklemediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, ateşkes ya da barış yönündeki iddialara rağmen Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının önünün yeterince açılmadığını belirtti.

Macron, yaşanan tablo karşısında uluslararası toplumun sorumluluğuna işaret ederek, Gazze konusunda hareketsiz kalınması durumunda ülkelerin ve uluslararası kurumların güvenilirliğinin sorgulanacağını ifade etti.

“GAZZE’DE HAREKETSİZ KALIRSAK GÜVENİLİRLİĞİMİZİN NE DEĞERİ VAR?”

Konuşmasında özellikle Filistin devletini tanıyan ülkelerin tutumuna dikkat çeken Macron, yalnızca siyasi açıklamaların yeterli olmadığını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, “Gazze’de hareketsiz kalırsak güvenilirliğimizin ne değeri var?” sözleriyle uluslararası topluma mesaj verdi.

Macron’un açıklamaları, Fransa’nın Filistin konusunda son dönemde sürdürdüğü iki devletli çözüm yaklaşımının devamı niteliğinde oldu. Fransa, 2025 yılında Filistin devletini tanımıştı ve Macron yönetimi İsrail ile Filistin’in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü desteklediğini açıklamıştı.

SÖZLERİ ALKIŞLARLA BÖLÜNDÜ

Macron’un BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının merkezinde Gazze’deki insani durum ve uluslararası toplumun sorumluluğu yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze’deki tablo karşısında daha fazla adım atılması gerektiğini savunurken, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini öne çıkardı.

Macron’un “Hepimiz utanmalıyız” sözleri ise konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri olurken sözleri sık sık alkışlarla bölündü. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Helal makron. Suudiler bile bu kadar cesur değil.

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Haber YorumlarıOmer Temiz:

Tüm dünya insanları ayağa kakmasi lazım gazze için haydin Tüm insanlık

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