Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

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Erling Haaland, bu kez attığı gollerle değil, müzik tercihiyle dikkat çekti. Manchester City'nin golcüsü, yolculuk sırasında dinlediği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

LVBEL C5 SÜRPRİZİ

Haaland'ın yolculuk sırasında Uber şoförünün açtığı Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği görüldü. Norveçli futbolcu, paylaşımına "Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor" notunu düştü.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN İLGİ

Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın Türkçe şarkı tercihine Türk futbolseverlerden ve müzikseverlerden çok sayıda yorum geldi. Norveçli yıldızın Türkçe bir şarkıyı paylaşması, takipçileri arasında dikkat çeken paylaşımlardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com