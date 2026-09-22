Haberler

Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a açık destek verdi. Yıldırım'ın futbolculara yaptığı konuşmada Kartal'a güvenini dile getirerek, ''Herkes gider, o kalır!'' dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Eyüpspor maçı öncesinde takımla yaptığı toplantıda teknik direktör İsmail Kartal’a güçlü destek verdiği iddia edildi.

İSMAİL KARTAL'A AÇIK DESTEK

Sarı-lacivertlilerin başkanının, maç öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmada Kartal’a olan güvenini açıkça dile getirdiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmada ''Teknik direktörümüz İsmail Kartal’a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider, o kalır!'' dediği belirtildi. Bu sözlerin ardından duygulanan İsmail Kartal'ın da başkana teşekkür ettiği dile getirildi. 

MAÇ SONUNDA TELEFONLA ARADI

Öte yandan Eyüpspor karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Aziz Yıldırım’ın bir hamle daha yapıp İsmail Kartal’ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği de aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Mide balonu taktırırken ölen 22 yaşındaki öğrencinin raporu çıktı! Balon yemek borusunda şişirilmiş

Kilo vermek için gitmişti! Balon mideye değil oraya şişirilmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı

Trump istediğini aldı! ABD ile Avrupa ülkesi imzaları resmen attı
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

Geceye damga vuran görüntüler!
Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi

Kış geliyor! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

İki oğlunun cenaze namazını kıldırıp elleriyle toprağa verdi

Salihli'de kuyumcuya kasklı soygun girişimi! Direnince ateş açtı, esnaf yakaladı

Kaskla girdi, silah doğrulttu! Altınları alamadan yakalandı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş

Eşini vahşice katletti, adliyeye bastonla getirildi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'ya ifadesinde FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu

Enver Altaylı'ya FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu