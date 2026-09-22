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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı
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39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, şampiyonluk kupasını aldı. Kupa seremonisinde Beşiktaş'a ikincilik ödülü verilirken MVP ödülü Fenerbahçe'den Shavon Shields'a gitti.

  • Fenerbahçe Tarfin, Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu ve kupasını aldı.
  • Kupa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından kaptan Melih Mahmutoğlu'na verildi.
  • Fenerbahçe'den Shavon Shields, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, kupasını aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FENERBAHÇE'NİN

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Törende ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü ve siyah-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi. Ardından Fenerbahçe Tarfin'de basketbolcular, şampiyonluk madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Kaptan Melih'in kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncular, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU SHIELDS

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne, Fenerbahçe'den Shavon Shields layık görüldü.

FENERBAHÇE'NİN 9. ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Kupada ilk şampiyonluğunu 1990 yılında elde eden Fenerbahçe Tarfin, 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da mutlu sona ulaştı.

İKİ TAKIM ARASINDA SON 6 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynadığı son 6 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025, 2026) karşı karşıya geldi. Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, 2025-2026'da da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Tarfin, 2'şer kez Türkiye Kupası finali ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da rakibini mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

JASIKEVICIUS 9. KUPASINI KAZANDI

Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Tarfin'de 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Litvanyalı başantrenör, 2023-2024 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda 1 Basketbol Avrupa Ligi, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'er Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

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