Ederson'dan radikal karar: Affını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Brezilyalı deneyimli file bekçisi Ederson, milli ara öncesinde radikal bir karara imza attı.

MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ

Sarı-lacivertli formayla çalışmalarına kesintisiz devam etmek isteyen tecrübeli eldiven, Brezilya Milli Takımı yetkililerine başvurarak kadrodan affını talep etti. Brezilya’nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda yer almak istemediğini belirten Ederson, milli arayı İstanbul'da değerlendirmek istedi. Takıma verilen kısa iznin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne dönecek olan 33 yaşındaki file bekçisi, antrenmanlarını takımla birlikte sürdürecek.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon 8 resmi müsabakaya çıkan Ederson, kalesinde 7 gol görürken 3 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.