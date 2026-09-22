Haberler

Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından Lvbel C5'in ''TAK TAK TAK'' adlı şarkısını dinlediği anları ''Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor'' notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Premier Lig ekibi Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerini heyecanlandırdı. 

HAALAND'DAN LVBEL C5 SÜRPRİZİ

Yıldız futbolcunun yaptığı yolculuk sırasında şoförün açtığı Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği anları paylaşması kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Haaland, yaptığı paylaşıma ''Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor.'' notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın paylaşımı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Türk futbolseverler ve müzik tutkunları, Norveçli golcünün hikayesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı

Trump istediğini aldı! ABD ile Avrupa ülkesi imzaları resmen attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babası taşıdı

Bu fotoğraf herkesi kahretti: Cenazede yürek dağlayan anlar

Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru

Yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Bursa'da 9 saattir aranan 10 yaşındaki Kerim D. bulundu! Evinin yakınında oyun oynuyordu

Ailesi ve polis 9 saat aradı! Kerim D. meğer evinin yakınındaymış
Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! 'Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar'

Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! Esprisi bomba
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet