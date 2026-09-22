Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı

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Premier Lig ekibi Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerini heyecanlandırdı.

HAALAND'DAN LVBEL C5 SÜRPRİZİ

Yıldız futbolcunun yaptığı yolculuk sırasında şoförün açtığı Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği anları paylaşması kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Haaland, yaptığı paylaşıma ''Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor.'' notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın paylaşımı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Türk futbolseverler ve müzik tutkunları, Norveçli golcünün hikayesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.