Fıtık ameliyatı hayatını kararttı: Fransız oyuncu Arnaud Denis ötanazi ile can verdi

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Fransız tiyatro ve sinema dünyası, 43 yaşındaki ünlü oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis’den gelen acı haberle sarsıldı. 2023 yılında geçirdiği basit bir fıtık ameliyatı sonrası hayatı adeta kararan, dayanılmaz ağrılar yüzünden evden dahi çıkamaz hale gelen Denis, yaşam mücadelesini Belçika’da ötanazi yaptırarak sonlandırdı. Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son sözleri ise tıp dünyasını sarsacak nitelikteydi: "Tıbbi kötü muameleyle işim bitti!"

RUTİN FITIK AMELİYATI KABUSUN BAŞLANGICI OLDU

Arnaud Denis’in hayatını karartan süreç, 17 Temmuz 2023 tarihinde sağ kasık fıtığı sebebiyle masaya yatmasıyla başladı. Operasyon sırasında vücuduna yerleştirilen polipropilen fıtık protezi, zamanla geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açtı. Ağrıları günden güne artan ve vücudu protezi reddeden Denis, Nisan 2024’te ABD’ye giderek söz konusu implantı çıkarttı. Ancak protezin alınması da çare olmadı; vücutta başlayan kronik iltihaplanma ve bağışıklık sistemi çöküşü durdurulamadı.

"ARTIK BİR HAYATIM YOK" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Doktorların miyaljik ensefalomiyelit ve ASIA sendromu teşhisi koyduğu Denis, 2026’nın başlarında verdiği bir röportajda çaresizliğini gözyaşlarıyla anlatmıştı. Tıbbın kendisine sunabileceği hiçbir tedavi kalmadığını belirten yetenekli oyuncu, sosyal hayatının bittiğini ve dört duvar arasında acı içinde kıvrandığını ifade etmişti.

HUKUK MÜCADELESİ TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Yaşadığı süreci yargıya taşıyan Denis, 5 Ocak 2026’da Paris Savcılığı’na "taksirle yaralama" suçlamasıyla başvurdu. Ancak Fransız yargısı, sağlık sorunları ile implant arasında kesin bilimsel nedensellik bağı kurulamadığı gerekçesiyle ağustos sonunda takipsizlik kararı verdi.

BELÇİKA'DA ÜÇ DOKTORUN ONAYIYLA YAŞAMINA SON VERDİ

Aylardır çektiği şiddetli acılara daha fazla dayanamayan 43 yaşındaki sanatçı, çareyi ötanazinin yasal olduğu Belçika'ya gitmekte buldu. 18 Mart'tan bu yana palyatif bakım merkezinde prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Denis, 22 Eylül’de Namur kentinde üç ayrı doktorun değerlendirmesi ve nihai onayıyla hayatına son verdi.

Veda mesajında yaşadıklarının sadece kendi hikâyesi olmadığını ve benzer tıp kurbanlarının sesi olmak istediğini vurgulayan Denis, arkasında büyük bir hüzün ve yanıtlanmayı bekleyen tıbbi sorular bıraktı.