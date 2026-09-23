15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula giriş yaptığı sırada silahlı saldırı meydana geldi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9-C sınıfında eğitim gördüğü belirtilen 15 yaşındaki H.O., saat 07.59 sıralarında okul yakınında av tüfeğiyle ateş açtı.

Saldırıda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 11 öğrenci yaralandı. H.O. ise olaydan yaklaşık iki saat sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Okulda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

YARALI ÖĞRENCİLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

Yaralanan öğrenciler Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, 16 yaşındaki I.O. ile B.S.'nin hayati tehlikesi devam ederken yaralılardan biri entübe edildi. Diğer öğrencilerin ise vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalar nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından yürütülen soruşturmada H.O.'nun ilk ifadesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Haberde, lise 1'inci sınıf öğrencisi H.O.'nun saldırının terör amacı taşımadığını söylediği, bir gün önce yaşanan “kız meselesi” ve akran zorbalığını gerekçe gösterdiği aktarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANNESİ, BABASI VE DEDESİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Sözcü'nün haberine göre saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin şüphelinin dedesi adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silah seslerinin duyulmasıyla okul çevresinde büyük hareketlilik yaşandı. Öğrenciler bölgeden uzaklaşmaya çalışırken olaydan haberdar olan veliler de okula geldi.

Bazı veliler okul güvenliğine tepki göstererek çocuklarını okula gönderirken can güvenliği konusunda endişe yaşadıklarını dile getirdi. Bir veli, okul önlerinde ailelerin nöbet tutmak zorunda kalıp kalmayacağını sorguladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Haberde öğrencilerin anlatımına dayandırılan bir başka iddiaya göre, okulda bulunan güvenlik görevlisi saldırganı gördükten sonra bölgeden uzaklaştı. Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in söz konusu iddiayla ilgili “gereği yapılacak” açıklamasında bulunduğu aktarıldı. İddianın soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.

3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı ve üç müfettiş görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de Manisa'ya hareket ettiği bildirildi.

Olayın ardından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen bazı hesaplar hakkında da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

SALDIRIYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Manisa'daki okul saldırısına ilişkin adli soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındı. RTÜK'ün duyurusuna göre Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği, 22 Eylül 2026 tarihli kararıyla saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.

SALDIRIDAN 17 SAAT ÖNCE “GÜVENLİ OKUL” PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTI

Saldırının dikkat çeken ayrıntılarından biri de zamanlaması oldu. Olaydan yaklaşık 17 saat önce, aralarında Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarının da bulunduğu yedi bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğinin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, protokol kapsamında okullardaki güvenlik tedbirlerini anlatırken 2026-2027 eğitim öğretim yılında 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıklamıştı. Çiftçi ayrıca okulların yeniden risk analizine tabi tutulduğunu, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polislerin sürekli görev yaptığını, üçüncü ve dördüncü derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin bulunduğunu belirtmişti.

OKUL GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞMAYA AÇILDI

Sözcü'nün haberinde MEB'in son resmi verilerine dayanılarak Türkiye'de 74 bin 759 ilk ve orta dereceli okul bulunduğu, buna karşılık 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiği bilgisi aktarıldı. Haberde kadrolu güvenlik görevlilerinin sayısının sınırlı olduğu ve bazı okullarda görevlilerin ücretlerinin veli bağışlarıyla karşılanmaya çalışıldığı belirtildi.

SON YILLARDAKİ OKUL SALDIRILARI DA GÜNDEME GELDİ

Haberde geçmiş yıllarda eğitim kurumlarında meydana gelen şiddet olayları da sıralandı. Sözcü'nün derlemesine göre 2002'den bu yana 56 ayrı okul saldırısı meydana geldi; bu olaylarda 7 öğretmen ile 27 öğrenci yaşamını yitirdi. Haberde söz konusu saldırıların 21'inin Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde gerçekleştiği belirtildi. Bu rakamlar Sözcü'nün kendi derlemesine dayanıyor.

Derlemede 2005'te Mardin Nusaybin'de bir öğretmenin öldürüldüğü saldırıdan 2026'da İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırılara kadar çok sayıda olay yer aldı.

BAKAN TEKİN OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLERİ ANLATMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıdan önce gerçekleştirilen okul güvenliği toplantısında güvenli okul ortamının yalnızca fiziki güvenlik önlemleriyle sağlanamayacağını söylemişti.

Tekin; öğrencilerin cep telefonu kullanımına ilişkin düzenlemeleri, devamsızlık takibini, rehberlik çalışmalarını, okul forması uygulamasını ve öğretmenlerin beyaz önlük giymesini güvenli okul ortamının parçaları arasında sıralamıştı.

SALDIRININ ARDINDAN TEPKİLER GELDİ

Saldırı sonrasında siyasi parti temsilcileri, eğitim sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından açıklamalar yapıldı.

Sözcü'nün aktardığı açıklamalarda okul güvenliğinin güçlendirilmesi, öğrenciler ve eğitim çalışanları için koruyucu önlemlerin artırılması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması talepleri öne çıktı. Muhalefet temsilcilerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik istifa çağrıları gelirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini belirterek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

MEB ÖNÜNDE EYLEM

Eğitim Sen üyesi öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Sendika, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının şiddet tehdidi altında olmaması gerektiğini belirterek güvenli okul ve güvenli çalışma ortamı talebinde bulundu. Eğitim Sen ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki H.O.'nun okul yakınında av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli ilk ifadesinde saldırıyı “kız meselesi” ve akran zorbalığıyla ilişkilendirirken annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Olaydan yalnızca 17 saat önce yedi bakanlığın okul güvenliğine yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzaladığı ortaya çıktı.