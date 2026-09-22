Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve Rusya makamlarınca aranan organize suç örgütü üyesi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri ekiplerince aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda, Rusya makamlarınca "Thieves in Law" suç örgütü üyesi ve "Janiyev" suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen ve hakkında "G-26" (Ülkeye girişi yasaklanan şahıs) tahdit kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E.A. Marmaris'te gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA