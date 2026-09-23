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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece, Avcılar, Sultangazi, Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yollar göle dönerken, bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tramvay ve metro duraklarına sığınırken, Yenibosna'da bazı kişiler çöp poşeti ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu.
  • Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Avcılar ve Sultangazi'de yollar su altında kaldı, bazı bina bodrumlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.
  • Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, KÜÇÜK ÇAPLI SU BASKINLARI YAŞANDI

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Avcılar'da etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sultangazi'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı binaların bodrum katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yağış etkili oldu. Yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR TRAMVAYA SIĞINDI

Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro durağına ve Taksim'deki nostaljik tramvaya sığındı. 

ÇÖP POŞETİYLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

Yenibosna'da ise yağışa hazırlıksız yakalananlar çöp poşeti ve şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise metrobüs durağında kendini korumaya aldı. 

HAFTA BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaynak: Haberler.com
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