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Esenyurt'ta lastikçide çıkan yangın 4 iş yeri ve bir yemek şirketine sıçradı

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Esenyurt'ta lastikçide çıkan yangın 4 iş yeri ve bir yemek şirketine sıçradı
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Esenyurt'ta gece saat 2.30 sıralarında oto lastikçi dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 4 iş yeri ve bir yemek şirketine sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürerken çevrede güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Esenyurt'ta oto lastikçi dükkanında çıkan yangın, bitişikte bulunan 4 iş yeri ile bir yemek şirketine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerinde gece saat 2.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik nizamda bulunan iş yerlerinden oto lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 dükkana daha ve bir yemek şirketine sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun çaba sonucunda alevleri 2 saat içerisinde kontrol altına aldı. İş yerlerinde ve yemek şirketinde soğutma çalışması sürerken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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