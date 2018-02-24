Dha Yurt Bülteni-10

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü/EK

BOŞ ARAZİYE ROKET DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Bülbül beldesi bölgesindeki teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi, sınırı aşarak Kilis'te boş araziye düştü. Saatli köyünde boş araziye düşen ve patlamayan roketi fark edenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine araziye gelen ekiplerin incelediği roket mermisinin kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Roketten görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber-Kamera: KİLİS,

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Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor/EK

KİRLİ İTTİFAKLARI BOZMAYA DEVAM EDİYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti Malatya 6'ncı Olağan il kongresine katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın da katıldığı kongrede salonu dolduran kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, kimseyi dil, inanç, mezhep veya etnik kökenine bakarak değerlendirmediklerini ifade etti. Suriye ve Afrin'de de aynı anlayış ile hareket ettiklerini değerlendiren Yıldırım, "Orada mezhep çatışmaları çıkarmaya çalışanlara karşı mücadele ediyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden def etmek için büyük bir mücadele ediyoruz. PKK, PYD, YPG, DEAŞ'ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler ülkemizin gençlerini geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız. Başkasının acılarını hissetmeyen emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyoruz. Meşru bir devlet terör örgütlerinden hiç birini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Dostlarımıza hep bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini, cinayet şebeklerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleri ile aranıza erişilmez mesafe koyun. Usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Merhametsiz bir dünyaya 'hayır' dediklerini, gücün değil hakkın hakim olmasını istediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi: "Gücün değil hakkın hakim olmasını istiyoruz herkesin hakkı, hukuku korunsun istiyoruz. Bu siyaseti izlediğimiz için dünyanın dört bir köşesindeki kardeşlerimiz bizlere dua ediyor. Türkiye sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu nedenledir ki bölgesel ve küresel hiç bir mesele Türkiyesiz çözülmüyor. Recep Tayyip Erdoğan, hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye umudun adıdır. Gelecek Türkiye'nindir. Şu anda bölgemizde, birçok yerde Türkiye nidaları yeri göğü inletiyor. Bugüne kadar bu nidaları karşılıksız bırakmadık bundan sonra da inşallah bırakmayacağız. Ülkemizin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlıyız. Hem ülkemizin bütünlüğünü hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her türlü tehlikeye karşı koruyacağız." Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de askerlerin destan yazdığını ve Türkiye sınırına yakın bölgelerin önemli bir kısmının terör örgütlerinden arındırıldığını anlatan Başbakan Yıldırık, "Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar utanç dolu tarihinize bir bakın ondan sonra konuşun" dedi.

'ANA MUHALEFET ÇAMUR ATMAYA, AĞIZLARINI BOZMAYA BAŞLADI'

AK Parti ve MHP arasındaki 'Cumhur ittifakı'na ilişkin de konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "Ne yaparsak yapalım ana muhalefeti bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Ne diyorlardı; 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' lafından tiksiniyorum. Millet de sizden tiksiniyor. Bu lafı söyleyenden tiksinir. Milli ve yerliyseniz niye gocunuyorsunuz. Buyurun siz de katılın. Tekliften belli ki memnun olmamışlar biri diyor ki; Cumhur ittifakı ahlaksız teklif. Bu nasıl kendi bilmezlik. Milletin adının geçtiği bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın bu nasıl bir siyaset? Bunlar fikir üretemeyince asabileşip, çirkinleşip kabalaşıyorlar. Ne yaptıklarının ne de söylediklerinin farkındalar. Bugüne kadar korsan olarak yaptıkları ittifakları meşru hale getiriyoruz. Hodri meydan buyurun er meydanına diyoruz."

'AĞAÇTAN MAŞA APTALDAN PAŞA OLMAZ'

Yıldırım,"Malatyalıların güzel bir sözü var bu söz ile bunlara cevap verelim, 'Ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz.' İktidar nasıl olunur milletin desteği ile Malatya'nın desteği ile olur. Millete tepeden bakmakla olmaz. Çetecilik oyunları mücadele etmeye hazır mısınız? İstikrar sürsün Malatya büyüsün diyor muyuz? Malatya kararını çoktan vermiş. Karar tek millet, vatan, toprak, vatan" dedi. Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından Kayseri'ye giderken, il kongresinde ise mevcut başkan Hakan Kahtalı yeniden göreve seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katılanlardan görüntüler

Bayrak sallayanlardan detaylar

Başbakanın Helikopter görüntüsü

Güvenlik önemleri alan özel harekatlar

Başbakanın halka hitabından detay

Başbakanın kongre salonuna girişi

Şehit fotoğraflarından detaylar

Rabia koreografisinden görüntü

Baygınlık geçiren kadının görüntüsü

Kongreden detaylar

Divan kurulundan detaylar

Başbakanın kongreden konuşmasından detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-Mahir ALAN-MALATYA,

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Fakıbaba: Reisimizi dosta düşmana karşı coşkuyla karşılayacağız

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Danışma Meclis Toplantısında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba," Yarın yapılacak mitingde sayın reisimizi dosta düşmana karşı coşkuyla karşılayacağız. Biz o emperyalist ülkelere bir mesaj veriyoruz. İşte burada bizim liderimiz. Elinizden geleni arkanıza koymayınız. Mesaj bu olacaktır."dedi.

AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığı Şubat Ayı Danışma Meclis Toplantısı GAP Tarımsal Eğitim Merkezi (GAPTEM)'de gerçekleşti. Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Kemalettin Yılmaztekin, Mahmut Kaçar, ilçe belediye başkanları, parti teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan toplantıda parti yöneticileri ve milletvekilleri partililere yönelik konuşma yaptı. Toplantıda Şanlıurfa'nın daha fazla gelişmesi için ekip olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şunları söyledi: "Moralimiz çok iyi biz bozulmayız. Biz bir aileyiz. Beni seven olabilir, sevmeyen olabilir. Doğal bir olaydır. Ama bizim ideallerimiz var. Oda ülkemizin gelişmesidir. Şehrimizin gelişmesidir. Şehrimiz için canımızı ortaya koyarız. Allah'ın izniyle bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamada bulunan bakan Fakıbaba "Mehmetçiklerimiz Afrin'de canlarını ortaya koyuyor. Güvenlik güçlerimiz orada canla başla bu bayrağı korurken, bu vatanı korurken, bizim 20 saat çalışmamız, onların yanında yapmış oldukların hizmetlerin yanında yüzde 1 dahi olmaz. Belki biz biraz yorulacağız, belki sağlığımızdan biraz kaybımız olacak ama onlar canlarıyla çalışıyorlar." dedi.

AK Partide görev değişikliğine dikkat çeken bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, görevi dolduğu zaman bırakılması gerektiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Sayın cumhurbaşkanımız beni başkan yapmış milletvekili ve bakan olmuşuz. Ben zaten şuanda sıradan bir insanım. Ben her şeye hazırım. Bu bir görevdir. Sayın Cumhurbaşkanım diyebilir kardeşim Allah razı olsun, sıra bir başkasına geçti. Emrin olur diyeceğim. Bu dava olayıdır. Yoksa bakan olurken iyi ayrılırken, kötü yok öyle bir şey arkadaşlar" ifadesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANININ GİDİŞİNİN ARDINDAN SEÇİM STARTINI VERİYORUZ

Yarın AK Parti İl Başkanlığı Kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ardından hemen seçim startını başlatacaklarını ifade eden bakan Ahmet Eşref Fakıbaba konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçim startını yarın veriyoruz. Esasında bir yerde bu seçim startıdır. Bakın biz mahalle ve köylerden başlayacağız. Genelde bizler hep seçim zamanında halkın karşısına çıkıyoruz. Oysa bizler hizmet insanlarıyız. Bu bizim görevimizdir. Vatandaşlarımızın ve sorunlarını çözmek için varız. Niye 13 beledi başkanı bizim olmasın. Hepimiz çalışacağız. Biz bunu başaracağız. Küçük hesaplarla uğraşmayacağız. Biz kesinlikle birlik ve beraberliğimizi bozamayız. Bize bozdurtamazlar. Herkes akılı olacak. Biz Urfa için yaşımızı ve canımızı veririz. Allah'ın izniyle biz biriz ve beraberiz. Yarın yapılacak mitingde sayın reisimizi dosta düşmana karşı coşkuyla karşılayacağız. Biz o emperyalist ülkelere bir mesaj veriyoruz. İşte burada bizim liderimiz. Elinizden geleni arkanıza koymayınız. Mesaj bu olacaktır." Haliliye İlçe Danışma Meclis Toplantısından ayrılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yarın yapılacak mitingle ilgili son hazırlıkları takip edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Haliliye İlçe Danışma Meclis toplantısına katılanlar

Salonda bulunan partililer

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 421MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,

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Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (3)

ASKERLERLE SELAMLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi'nde Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu. Akşener, merkezin önünde aracından inip selam verdiği ve sohbet ettiği askerlere sarıldı. Askerlere isteklerinin olup olmadığını soran Akşener, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değmesin. Hepinizle gurur duyuyoruz. Moral desteği vermek için gelmiştik, dert olmaya değil. Ben 5 vakit sizlere dua ediyorum" dedi.Ardından partililerle yol üstünde bulunan bir lokantanın otopark kısmında buluşan Akşener, "Hataya il hizmet binamızı açmaya geldik. Reyhanlı'da bulunan şehit ailelerini ziyaret ettik. Sonra da Afrin'e gitmek için konuşlanmış askerlerimize moral ziyaretinde bulunduk" diye konuştu. Akşener, gazetecilerin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde askeri kamuflaj olan bir kız çocuğuna İnşallah şehit olursan cebindeki bayrağı da üstüne örtecekler demesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise "Şimdi ben buna ne diyeyim. Söyleyecek bir sözüm yok" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akşener'in açıklaması

-Merkezi ziyaret etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: HATAY,

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Zayıflama uğruna yüzde 99 özürlü olan Melek, yaşamını yitirdi

Antalya'da, 18 yaşında 177 kiloya ulaşan ve obezite ameliyatı sonrası yüzde 99 engelli olarak 7 yıldır yatağa bağımlı olan Melek Yiğit (26), 40 gündür kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuyla Antalya Konuksever Mahallesi 789. Sokak Mehmetler Apartmanı 11/26'da oturmaya başlayan Senem Yıldız, 6 kilo doğan ve o günden beri sürekli kilo almaya devam eden kızı Melek Yiğit ile yine kilolu olan oğlu Yunus Yiğit'i Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 22 Şubat 2011'de 177 kilo olarak hastaneye gelen Melek Yiğit'i kontrol eden Doç. Dr. Ramazan Eryılmaz, mide küçültme operasyonu ile Melek'in sağlığına kavuşabileceğini, kardeşi Yunus Yiğit için ise ameliyatın henüz çok erken olduğunu söyledi. Yapılan operasyonun ardından midesi yüzde 50 oranında küçültülen Melek Yiğit, ilk şoku ameliyatın ardından yaşadı. Aynı gece dikişleri patladığı için iki kez daha ameliyat masasına yatırılan Melek Yiğit'in ameliyatın 1 ay sonrasında yemek borusu tıkandı. Bu olaydan 45 gün sonra da akli dengesini yitiren Melek Yiğit, bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yiğit, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

YÜZDE 99 ENGELLLİ

Ameliyat sonrasında yüzde 99 engelli raporu verilen ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan Melek Yiğit, geçen ay rahatsızlanınca annesi Senem Yıldız tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Melek, dün yaşamını yitirdi. Melek Yıldız'ın cenazesi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'MİDESİ KOMPLE ALINMIŞ'

Kızının kilo sorunu nedeniyle mide küçültme ameliyatı olduğunu belirten Senem Yıldız, "Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğer dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı. Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş. Doktorlar mecburi olan bu ilacı bir gün dahi vermemiş" dedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ

Kızının midesinin komple alındığını, bu nedenle bir şey yiyip içemediğini ve bu nedenle enfeksiyon türediğini anlatan Senem Yıldız, "Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere 7 yıl yatağa bağımlı yaşadı. Yaklaşık 1.5 ay yoğun bakımda mücadele verdi" diye konuştu.

GELİNLİĞİ KEFENİ OLDU

Kızının hayallerinin çalındığını söyleyen Senem Yıldız, şöyle dedi: "Gelinliği kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar, nasıl kaldıracaklarsa. Kızım hayallerinden oldu. 'Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma' diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu. Adalet gerçek adaletse 3 doktorun da öyle bir cezasını verecek ki kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah'ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Kızımın hayatı ibret olsun." Öte yandan ameliyatı yapan doktorlar hakkında açılan dava ise Antalya 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Röp: Anne Senem Yıldız

Senem Yıldız detay

Taziye çadırı detay

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Market çalışanını bıçaklayan gaspçılar, otomobili çalıştıramayınca yakalandı/EK

'HIRSIZLIK DİYE GİRDİK, GASP OLDU'

Konya'da girdikleri markette, iş yeri çalışanı Bilal Elmalı'yı göğsünden bıçakla yaralayıp, içerisinde yaklaşık bin lira bulunan para kasasını alarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan İbrahim Kılcı ve Şuayip Çelik polisteki sorgularında markete hırsızlık amaçlı girdiklerini ancak gasp yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler polisteki sorgularında, "Uyuşturucu almıştık. Kafamız güzeldi. Bir an markete girip hırsızlık yapmak istedik. İçeri girdiğimizde kasadaki paraları istedik. İş yeri çalışanı vermeyince onu bıçaklayıp kasayı alarak kaçtık. Arabaya bindiğimizde panikten arabayı çalıştıramadık. Yaya kaçmaya çalışıncada polis tarafından yakalandık. Biz markete hırsızlık amaçlı girmiştik ancak gasp oldu" dedikleri öğrenildi. Poliste 7 farklı suç kaydı bulunan İbrahim Kılcı ve 12 suç kaydı bulunan Şuayip Çelik, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,