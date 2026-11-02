Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu Haber Videosunu İzle
Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in antrenmana yaptığı ziyaret sırasında Okan Buruk'un sergilediği hareket dikkat çekti. Başkanın geldiğini gören Buruk ve yardımcısının hemen yanına giderek tokalaşması, sarı-kırmızılı taraftarlardan övgü aldı. Taraftarlar, bu görüntülerin kulüp içindeki saygı ve birlikteliği gösterdiğini belirtti.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.
  • Özbek'i fark eden Okan Buruk ve yardımcısı, başkanın yanına giderek tokalaştı.
  • Galatasaray taraftarları, Buruk'un bu tavrını saygı göstergesi olarak değerlendirip kulüp içindeki uyuma bağladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Özbek'in sahaya geldiğini fark eden Buruk ve yardımcısı, hemen başkanın yanına giderek tokalaştı. İkilinin karşılaşması sırasında yaşanan bu anlar, görüntüleri izleyen Galatasaray taraftarlarının dikkatinden kaçmadı.

OKAN BURUK'UN HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Başkan Dursun Özbek'in geldiğini görür görmez yanına yönelen Okan Buruk'un tavrı, taraftarlar tarafından saygı göstergesi olarak değerlendirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör ile kulüp başkanı arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaparak bu görüntülerin takım içindeki uyumu yansıttığını ifade etti.

"BU SAYGI OLDUKÇA BAŞARI VE ŞAMPİYONLUK GELİR"

Görüntüleri izleyen taraftarlar, Okan Buruk'un Dursun Özbek'e gösterdiği saygıya dikkat çekti. Bazı taraftarlar, başkanı görür görmez tokalaşmaya gitmesinin Buruk'un Özbek'e duyduğu saygıyı ortaya koyduğunu savundu. Taraftarlar, kulüp başkanı ile teknik direktör arasında böyle bir saygı ve uyum olduğu sürece başarıların ve şampiyonlukların da geleceği yönünde yorumlarda bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor! Büşra'dan hala haber yok

Jandarma ve AFAD 53 gündür bu köyü didik didik arıyor
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

Hastanede kabus anları! Her şey bir anda oldu
Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a duygusal anma: Seni hep özlemle anacağım

Emel Sayın'ın özlemi dinmedi! Arkadaşını böyle andı
Kütahya'da otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü! Sürücüler yara almadan kurtuldu

Traktör ikiye bölündü! Sürücülerin burnu bile kanamadı
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'dan manzaralar! İşte bu görüntünün nedeni
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler