Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' sözlerine yanıt

BATMAN (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada; "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan Hdp'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız. Çevremizde kurulan kanlı tezgâhın gerisindeki niyetleri artık daha iyi görüyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, mazlumların duasıyla Türkiye 2023 imtihanını da başarıyla geride bırakarak dosta güven, düşmana korku vermeyi sürdürecektir" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"ENGELLERİN HEPSİNİ AŞARAK BUGÜN BATMAN'I BU HİZMETE KAVUŞTURDUK"

"Bugün Batman'da ilk olarak dünya çapında bir proje olan Ilısu Barajı ve HES'in açılışını yaptık. Dicle Nehri'ne taktığımız gerdanlıkların en büyüğü olan bu eser, sulama tesisleriyle; Batman'la birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizin topraklarına bereket dağıtacak. Santralde üretilecek elektrik de ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Biliyorsunuz Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini de aşarak işte bugün Batman'ı bu hizmete kavuşturduk.

"SADECE ILISU İLE YETİNMİYORUZ"

Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada aynı zamanda yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının ve organize sanayi bölgemizdeki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Peki ne yaptık? Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli iki pansiyonu, iki spor salonunu, 50 yataklı öğretmenevini bugün hizmete açıyoruz. Sağlıkta; eğitim araştırma hastanesi statüsündeki 440 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı ilave binasını; Kozluk'ta aile hekimliği, sağlıklı yaşam merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 acil istasyonu, ağız ve diş sağlığı merkezinden oluşan sağlık külliyesini, Hasankeyf'te 25 yataklı hastaneyi; Merkez, Gercüş ve Beşiri'de çeşitli sağlık birimlerini resmen bugün hizmete açıyoruz.

"İŞSİZLİK DİYORUZ YA, BUNUNLA BİRLİKTE İŞSİZLİĞİN BELİNİ KIRIYORUZ"

Biz sizin için varız. Batman'a kazandırdığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun da aralarında bulunduğu spor yatırımlarının resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Batman İl Halk Kütüphanemiz ile çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık bir alanda yürütülen menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda tarım ve hayvancılık projesinin açılışını yapıyoruz. Yatırım ve üretimle büyüyen Türkiye fotoğrafının en güzel örneklerinden biri de Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapımı tamamlanarak hizmete giren 36 fabrikayı da bugün açıyoruz. Burada resmi açılışlarını yaptığımız yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Hani işsizlik diyoruz ya, buyurun bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Batman Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolduğu için Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık bir alanda yeni bir organize sanayinin kuruluşuna da başladık.

"20 YIL ÖNCE NASIL BİR BATMAN VARDI, BUGÜN NASIL BİR BATMAN VAR"

Huzur ve güven iklimine kavuşan Batman'ın hızlı yükselişini takdirle izliyor, gereken her türlü desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı ama bugün nasıl bir Batman var. 20 yıl öncesinin Batman'ı ile bugünkü Batman'ı yan yana getirdiğinizde o günleri yaşayan hanım kardeşlerim, beyefendiler nereden nereye… Ama bilin ki daha da iyi olacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"NE ZAMAN ÜLKEDE İPLER TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN ELİNE GEÇTİ, HEP BİRLİKTE SIKINTI ÇEKMEYE BAŞLADIK"

Batman, tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin aynı bunlar gibi yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş, kayıplar vermiş bir şehrimizdir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma tarihindeki sıkıntılara baktığımızda karşımıza hep tek parti döneminin millete ve milletin değerlerine düşman faşizminin ayak izleri çıkmaktadır. Halbuki hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun bu topraklarda bin yıldır kardeşçe yaşayan insanlar olarak, bir devlet mülkü millet anlayışıyla vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. İlayı Kelimetullah uğrunda gerektiğinde gözlerimizi kırpmadan canlarımızı feda ederek, birbirimizin kollarında son nefesimizi verdik. Sultan Alparslan Anadolu'yu fethederken aynı saflardaydık. Selahaddin Eyyubi Haçlılarla mücadele ederken ardından kol kola yürüdük. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken surlara birlikte tırmandık. Yavuz Sultan Selim Mısır'a yürürken çölde aynı kırbadan hep birlikte su içtik. Çanakkale'de üzerimize yüklenen yedi düvele aynı siperde karşı koyduk. Milli Mücadele'yi birlikte zafere ulaştırdık. Fabrikalarda, inşaatlarda, tarlalarda yan yana çalıştık. Görüldüğü gibi biz bu toprakları hep kanımızla, hep alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ki ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti, işte o vakit hep birlikte sıkıntı çekmeye başladık. Gücünü bu kadim toprakların insanlarının birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden alan gönül zenginliğimizi ve refah kaynaklarımızı tek parti faşizmi yok etmeye çalıştı. Bu çabaların yol açtığı tahribat, farklı tezahürlerle hepimizi etkiledi. Ülkenin başına bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar çeşitli bahanelerle ve darbelerle susturuldu. Rahmetli Menderes'ten itibaren sandıkta kazanılan zaferlerin çoğu darbe duvarlarına çarptı. Tek parti faşizminin yürüttüğü ret, inkar ve asimilasyon politikaları bölgede hiçbir zaman huzuru ve güvenliği sağlayamadı. Ama şimdi karşıma bakıyorum, elhamdülillah şu Batman'ın zenginliğine bak. Şu Batman'ın coşkusuna bak. Şu Batman'ın birliğine, beraberliğine bak...

"UZUNCA BİR SÜRE BÖLGE İNSANINI SEFALETE, YOKLUĞA MAHKUM EDECEK İHMALLER YAŞANDI"

İşte bütün yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin gelişmesine yol açtı. Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler, özellikle de 1980 sonrası baskıyla, tehditle, işkenceyle, hak ve hukuklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek sorunu daha da büyüttüler. Bunun yanında uzunca bir süre bölge insanını sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkûm edecek ihmaller yaşandı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir Türkiye, işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların zihin ve gönül dünyalarında baskıyla ve zulümle özdeşleşmiş olan olağanüstü hali biz kaldırdık. Ardından tarihimizin en büyük yatırım seferberliğini başlattık. Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, adalet, spor gibi kamu alt yapılarıyla donattık. Böylece köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşlarımızın temel hizmetlerden faydalanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya veya benzeri yerlere gitmek zorunda kalmasının önüne geçtik.

"BİZ 76 ÜNİVERSİTE İLE GELDİK, ÜNİVERSİTE SAYISINI 206'YA ÇIKARDIK"

Batman'da üniversitemiz var mı? Eğer bu üniversitemiz olmasaydı Batman'ın genci nereye gidecekti? Ya Ankara'ya ya İstanbul'a yani batıya gidecekti. Ama biz Batman'a da üniversitemizi yapmak suretiyle Batman'ın gençlerinin artık kendi evinde, kendi yurdunda alıkoyduk. Biz 76 üniversite ile geldik. Ama geldikten sonra bu üniversite sayısını 206'ya çıkardık. 76 üniversite nere, 206 üniversite nere… İnsanlarımızı cehalete ve onun yol açtığı sefalete mahkum eden zihniyetin en büyük kozunu elinden aldık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir.

"TARİHİ HASANKEYF İLÇEMİZDE MİLLET BAHÇEMİZİN PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz 19 yılda Batman'a yaptığımız yatırımların bedeli 16 miyar lira. Yani eski rakamla 16 trilyon. Şehrimize neler kazandırdığımızı şöyle özetin özeti mahiyetinde bir hatırlatayım. Eğitimde 4 bin 514 adet yeni derslik inşa ettik. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 374 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bugün resmi açılışını yaptığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da aralarında olduğu 39 spor tesisini yaptık. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahipleri için toplam 4,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta sekizi hastaneden oluşan toplam 41 sağlık tesisinin yapımını süratle tamamladık ve hizmete açtık. Şehrimize şimdi, 500 yataklı hastanemizin de ihale süreci başladı. TOKİ kanalıyla Batman'da son 19 yılda 5 bin 392 konutu tamamladık, 960 konutun da yapımı devam ediyor. Batman'da üç millet bahçesi projemiz var. Tarihi Hasankeyf ilçemizde millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Tilmaç Mahallesi'ndeki millet bahçemizin proje çalışmalarını tamamladık, aralık ayı içerisinde onun da ihalesini yapıyoruz.

"EŞEK ÖLÜR SEMERİ KALIR, İNSAN ÖLÜR ESERİ KALIR"

Batman'da biz göreve geldiğimizde bölünmüş yol 13 kilometreydi. Biz buna 149 kilometre ilave ile bu yolun uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık. Biz buyuz. Biz, hizmet ehliyiz. Biz, eser üretiriz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Yapımı süren Batman-Hasankeyf yolunu seneye, Kozluk-Baykan-Van Hududu yolunu ise üç yıla kadar tamamlıyoruz. Batman Havalimanı'nın terminal binasını yıllık 2 milyon yolcu seviyesine çıkardık. Uçaklarla gidip geliyorsunuz değil mi? Batman'da 293 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek ve yıllık 483 milyon kilovat saat enerji üretimi olan Batman Barajı'nı tamamlayarak hizmete aldık. Zilek kaynak sularını Ilısu Barajı dışına alarak Batman şehir merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir duruma getirdik. Batman Çayı'nın ıslah çalışmalarında sonlara geliyoruz. Son 19 yılda Batmanlı çiftçilerimize 1 milyar lira, eski rakamla 1 trilyon tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimizi doğalgazla buluşturduk mu? İnşallah yakında Beşiri ve Kozluk'a; iki yıla kadar da Gercüş, Hasankeyf ve Sason'a doğalgaz arzı sağlamış olacağız.

"KÜRTÇE KONUŞMANIN, OKUMA YAZMANIN SUÇ OLMASI BAŞTA OLMAK ÜZERE SORUNLARI ÇÖZECEK ADIMLARI BİZ ATTIK"

Batı bize ne diyordu, 'Bunlar sessiz devrim yaptılar.' Hamdolsun. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Anayasa'dan kanunlara kadar tüm mevzuatı, tüm uygulamaları, tüm anlayışları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti de paramparça ettik. Hem alt yapı hem demokrasi bakımından ülkemizin 81 vilayetini de eşit hale getirdik. Yaptıklarımızın en yakın şahidi zaten sizlersiniz.

"BU PKK'NIN, HDP'NİN DİNİ İMANI YOK"

Çözüm süreci diye akıllarda kalan son bir hamleyle Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülkenin gündeminden ebediyen çıkartıp hep birlikte tüm enerjimizi ve vaktimizi asıl hedeflerimize yöneltmemizi sağlamaktı. Her türlü riski göze alarak, her türlü tenkidi göğüsleyerek başlattığımız bu samimi süreç, terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Kısa süre önce bölücü örgütün elebaşları tarafından yapılan itiraflar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa'daki kimi çevreler başta olmak üzere, dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri, çatışmayı yeniden başlatmaları konusunda yoğun baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarla, bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağının olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin dilediği gibi kullandığı, dilediği yere saldırttığı, dilediği şekilde yönlendirdiği bu örgüt, en çok benim Kürt kardeşlerimin kanını döktü, en büyük bedeli Kürt kardeşlerimize ödetti. Benim dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abhaza böyle bir ayrım yok. Ama bu PKK'nın, bu HDP'nin bunların dini imanı yok. Biz sizi sadece Allah için seviyoruz ve ayrım asla istemiyoruz.

"BAY KEMAL BU MİLLET SANA BU DEVLETİ TESLİM EDER Mİ?"

Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt, şimdi de Suriye'yi ve Irak'ı karıştırmaya çalışıyor. Kuzey Irak'taki meşru yönetime bile saldıracak kadar gözü dönen bu azgın ve sapkın güruhun devri artık sona ermektedir. Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal bu millet sana bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye bu İYİ Parti'ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz, beraberiz, hep birlikte inşallah Türkiye'yiz. İnşallah ne Türkiye'de ne de bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır. Ben sizden çok ciddi gayret istiyorum. 2023'e kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Özellikle hanım kardeşlerimden bunu bekliyorum, ana kademeden, gençlerden bekliyorum.

"ONE MİNUTE' DEDİKÇE ÖNÜMÜZE KURULAN TUZAKLARIN SAYISI DA ÇAPI DA ARTIYOR"

Türkiye uğradığı saldırılara karşı devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça, bölge üzerinde sinsi ve alçak hesapları olanların bize olan öfkesi daha da kabarıyor. Biz, bölgemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere 'One Minute' dedik. One Minute dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor. Biz yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK'lılara, FETÖ'cülere, sivil toplum mensubu veya diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin? 10 tane büyükelçi çıkmış, bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor.

"ÜLKEMİZİ HDP'NİN SİYASİ TASALLUTUNDAN KURTARACAĞIZ"

Soruyorum sizlere, bu ülkede CHP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var? Soruyorum sizlere. Bu ülkede HDP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi iradeleriyle belirledikleri politikaları mı var? Asıl şu soruya cevap bulmamız lazım. Kürt kardeşlerimize yapılan en büyük zulümlerin altında imzası olan partiyle, Kürt kardeşlerimizin ismini istismar eden bir partiyi acaba hangi güç bir araya getirmiş olabilir. Bu soruya verilecek samimi ve dürüst cevap, Türkiye'nin son sekiz yılında yaşadıklarının sebebini de ortaya koyacaktır. Bize düşen görev, bin yıldır olduğu gibi bugün de tek yürek ve tek bilek olarak kardeşliğimizi güçlendirerek oynanan bu kirli oyunu bozmaktır. Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız. Çevremizde kurulan kanlı tezgâhın gerisindeki niyetleri artık daha iyi görüyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, mazlumların duasıyla Türkiye 2023 imtihanını da başarıyla geride bırakarak dosta güven, düşmana korku vermeyi sürdürecektir. Bunun için sizlerden 2023'e kadar çok sıkı çalışmanızı istiyorum. Bir daha bu ülkeyi yoksulluğun, terörün, zulmün pençesine bırakmamak, milletimizin boynunu eğdirmemek için; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize çok sıkı sarılacağız."