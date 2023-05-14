Cemil Meriç Haberleri - Cemil Meriç Kimdir - Haberler

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Cemil Meriç Haberleri
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Cemil Meriç Biyografisi
Doğum YeriHatay / Türkiye
Doğum Tarihi12.06.1916 / 13.06.1987
Cemil Meriç Kimdir ?
12 Aralık 1916'da Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nâhiye müdürlüğü, Tercüme Kaleminde reis muâvinliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyâtı bölümünü bitirdi. Elâzığ Lisesinde Fransızca öğretmenliği yaptı (1942-45). İstanbul Üniversitesi yabancı diller okulBiyografinin devamı için tıklayın
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