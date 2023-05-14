Binali Yıldırım Tuzla'da oyunu kullandı

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu, Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı. Yıldırım, "Çıkacak sonuçların milletimize ve ülkemize hayırlı olacağından eminiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullanmak için, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. "1055" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle selamlaştı. Yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını alan Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kabine giderek oyunu kullandı.

"Çıkacak sonuçların milletimize ve ülkemize hayırlı olacağından eminiz"

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Oyumuzu kullandık. Bugün Anneler Günü aynı zamanda. Eli öpülesi annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Bugün aynı zamanda bir demokrasi bayramı. Gördüğüm kadarıyla oldukça yoğun bir ilgi var. Yarım saat bekledik oy kullanmak için. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çıkacak sonuçların milletimize ve ülkemize hayırlı olacağından eminiz" dedi.