Cemil Meriç Anma Programı: Medeniyet Mirasımızın Hatırlatıcısı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini ülkemizde en açık şekilde ifade eden isimlerin başında Cemil Meriç gelmektedir. Cemil Meriç; bize evimizi, kendimizi, kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi hatırlatmıştır" dedi.

Ak Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde yazar, çevirmen ve fikir insanı Cemil Meriç'in vefatının 38'inci yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman başkanlığında gerçekleştirilen programa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile milletvekilleri, akademisyenler ve yazarlar katıldı.

'KÜLTÜREL İKTİDARLA HESAPLAŞMAKTAN ÇEKİNMEMİŞTİR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün gerçekleşen toplantıda Cemil Meriç'in birçok farklı özelliğinin vurgulanacağını belirterek, "Çünkü Cemil Meriç üzerine yapılan çalışmalar, onun çeşitli özelliklerini ön plana çıkartarak, herkesin farklı düzeylerde nasiplenmesini sağlamıştır. Kimileri Cemil Meriç'in dünyasını keşfettiğinde onda zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyen, ne denli güçlü bir iradeye sahip olduğunu görmüşlerdir. Başkaları, Cemil Meriç'in düşünce dünyasıyla tanıştığında, düşünsel ve kültürel iktidarla hesaplaşmaktan çekinmeyen öz güveni keşfetmişlerdir. Birçok araştırmacı, Batı merkezci bir siyaset ve tarih okumasına karşı, Doğu'nun bilgeliği ve derinliğinden Cemil Meriç külliyatı sayesinde haberdar olmuştur. Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini ülkemizde en açık şekilde ifade eden isimlerin başında yine Cemil Meriç gelmektedir. Cemil Meriç; bize evimizi, kendimizi, kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi hatırlatmıştır" dedi.

'SOYKIRIM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLENİYOR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cemil Meriç'e sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Gazze'de olan nedir? Yanımızda bir soykırım, dünyanın gözü önünde işleniyor. İsrail'deki katil Netenyahu hükümetinin yaptığı o soykırım, alçakça bebekleri, kadınları, insanları, yaşlıları yok eden, hastaneleri vuran, okulları vuran, kütüphaneleri vuran, bütün bir Vietnam'da atılmış bombalardan daha çoğunluğunu, o çoluk çocuğun üzerine atan bir anlayışın arkasında duruyorlar. Böyle bir dünyada üstadın; insani olan, İslami olan, onun bütün o hassasiyetlerini, haysiyetli duruşunu dikkate getiren, gündeme getiren anlayışına dünyanın ihtiyacı yok mu" diye konuştu.

'CEMİL MERİÇ BİR OKULDUR, BİR MEKTEPTİR'

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ise Cemil Meriç'i vefatının 38'inci yılında anarak, "Ben Cemil Meriç ile lise yıllarında tanıştım. 'Bu Ülke'yi sular seller gibi okudum ve tüm aforizmalarını ezberledim. Cemil Meriç'in gerçekten sadece sözleri değil, düşünceleri de çok kıymetli, çok değerliydi. Onun en çok ihtiyaç duyduğu şey, diyalogdu. Peşin hükümlü olmayı Türk düşünce dünyasındaki en önemli problemlerden birisi olarak görüyordu. Biz de bu buluşmayla bir fikri yeniden hatırlatmak, bir kültürü ayağa kaldırma çağrısı yapmak istiyoruz. Cemil Meriç bir okuldur, bir mekteptir, yatağına sığmayan bir ırmaktır. Cemil Meriç, bu ülkenin aklına, vicdanına kalbine ses olan büyük bir mütefekkirdir" açıklamasında bulundu.