Bakan Ersoy, Cemil Meriç'i Andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cemil Meriç'i anma programına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının düzenlendiği Cemil Meriç'i anma programına katıldı. Ersoy, Türk düşünce dünyasının abidevi şahsiyetlerinden biri olan Cemil Meriç'i hürmetle ve saygıyla yad ederek, Allah'tan kendisine rahmet diledi. Ersoy, programı düzenleyen ve emeği geçen AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına da teşekkür etti. Cemil Meriç'in üzerine yapılan çalışmalar, onun çeşitli özelliklerini ön plana çıkartarak herkesin farklı düzeylerde nasiplenmesini sağladığına dikkat çeken Ersoy, "Kimileri Cemil Meriç'in dünyasını keşfettiğinde onda zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyen, ne denli güçlü bir iradeye sahip olduğunu görmüşlerdir. Başkaları, Cemil Meriç'in düşünce dünyasıyla tanıştığında, düşünsel ve kültürel iktidarla hesaplaşmaktan çekinmeyen özgüveni keşfetmişlerdir. Birçok araştırmacı, Batı merkezci bir siyaset ve tarih okumasına karşı, Doğu'nun bilgeliği ve derinliğinden Cemil Meriç külliyatı sayesinde haberdar olmuştur. Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini ülkemizde en açık şekilde ifade eden isimlerin başında yine Cemil Meriç gelmektedir" diye konuştu.

Yakın tarihinin en önemli mütefekkirlerinden Cemil Meriç'in 'Kamus bir milletin namusudur. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır' sözüne değinen Ersoy, "Bir milletim millet olma vasfını sağlayan en önemli unsurun dil olduğunu da hatırlatmıştır. İşte bu zenginlik herkesin farklı bir şekilde Cemil Meriç'ten nasiplenmesine imkan sağlamıştır. Bugünkü toplantıda da mutlaka bu zenginlik ifade edilecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli kültür ve düşünce insanlarından Beşir Ayvazoğlu, yıllar önceki bir yazısında Cemil Meriç'in bu ülkesini evine benzettiğine dikkat çeken Ersoy, "Bugün bu benzetmenin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Evet, 'Bu Ülke', dışarıya adım atarken her daim bir evimiz olduğunu aklımızda tutarak hareket etmemiz gerektiğini bize hatırlatmıştır. Cemil Meriç bize evimizi yani kendimizi, kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi hatırlatmıştır. Bu vesileyle bir kez daha kendisine rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ayrıca bu programının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA